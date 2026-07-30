Topul care răstoarnă mitul street food-ului. Europa domină clasamentul mondial

30 iul. 2026, Călătorii Culinare
Topul care răstoarnă mitul street food-ului. Europa domină clasamentul mondial
foto Unsplash
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Când vine vorba despre street food, mulți s-ar gândi mai întâi la Bangkok, Ciudad de México sau Hanoi. Un nou clasament internațional arată însă o schimbare de perspectivă: Europa domină topul celor mai bune destinații pentru mâncarea stradală, iar Paris ocupă primul loc în lume.

Clasamentul, realizat de platforma Radical Storage și citat de Euronews, a analizat aproape 6.900 de comercianți de street food din cele mai vizitate 100 de orașe ale lumii, evaluând calitatea, diversitatea și accesibilitatea ofertelor culinare, potrivit Mediafax.

Paris, lider mondial la street food

Capitala Franței a obținut un scor de 7,2 din 10, datorită numărului mare de comercianți, densității acestora și calității serviciilor.

Potrivit analizei, aproape 70% dintre punctele de street food din Paris au evaluări de minimum patru stele, iar orașul are aproape patru comercianți de profil pe fiecare kilometru pătrat.

Deși este cunoscut mai ales pentru restaurantele sale și gastronomia rafinată, Parisul și-a dezvoltat puternic oferta de street food în ultimii ani. Pe lângă creperii și sandvișurile franțuzești, turiștii găsesc o gamă variată de preparate asiatice, orientale și africane.

- articolul continuă mai jos -

Grecia impresionează cu trei orașe în Top 10

Grecia este țara cu cea mai puternică prezență în clasament, având trei orașe în primele zece poziții: Atena, Salonic și Rhodos.

Atena s-a remarcat prin varietatea preparatelor disponibile, în timp ce Salonic a fost apreciat pentru accesibilitatea prețurilor, peste trei sferturi dintre opțiunile de street food fiind considerate accesibile.

Rhodos s-a evidențiat prin cele mai bune evaluări primite din partea clienților: peste 82% dintre comercianți au obținut cel puțin patru stele.

Top 10 cele mai bune orașe din lume pentru street food

  1. Paris (Franța)
  2. Atena (Grecia)
  3. Salonic (Grecia)
  4. Barcelona (Spania)
  5. Londra (Marea Britanie)
  6. Rhodos (Grecia)
  7. Roma (Italia)
  8. Hanoi (Vietnam)
  9. Budapesta (Ungaria)
  10. Amsterdam (Țările de Jos)

Hanoi este singurul oraș din afara Europei care apare în primele zece poziții ale clasamentului.

Cum a fost realizat clasamentul

Analiza a inclus 6.897 de comercianți de street food din cele mai vizitate 100 de orașe ale lumii.

Printre criteriile luate în calcul s-au numărat numărul comercianților cu evaluări de peste patru stele, diversitatea bucătăriilor disponibile, densitatea punctelor de vânzare, accesibilitatea prețurilor și existența opțiunilor vegetariene, vegane și fără gluten.

Cel mai important criteriu în stabilirea clasamentului a fost densitatea comercianților de street food, urmat de proporția ofertelor considerate accesibile.

Street food-ul, tot mai important pentru alegerea unei destinații de vacanță

Potrivit tendințelor din industria turismului, experiențele culinare autentice au devenit unul dintre principalele criterii după care turiștii își aleg destinațiile de vacanță.

Tot mai multe orașe investesc în piețe gastronomice, festivaluri culinare și spații dedicate street food-ului, transformând preparatele locale într-un important instrument de promovare turistică.

În același timp, inclusiv ghidul Michelin acordă o atenție tot mai mare restaurantelor informale și bucătăriilor stradale, semn că diferența dintre gastronomia de lux și street food devine din ce în ce mai mică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Călătorii Culinare
28 iul.
950 de dolari de persoană pentru o cină. Cum arată experiența la Masa, considerat cel mai scump restaurant din America / Meniul are 26 de preparate
950 de dolari de persoană pentru o cină. Cum arată experiența la Masa, considerat cel mai scump restaurant din America / Meniul are 26 de preparate
Călătorii Culinare
25 iul.
VIDEO | A învățat totul despre gastronomia spaniolă în Denia, iar astăzi face paella la București. Sorin Barbu (Casa España): Urmăresc videoclipuri cu tineri români de acolo care gătesc spaniol, dar care reușesc să introducă și rețete românești, arătând spaniolilor ce gătea bunica sau mama în România
VIDEO | A învățat totul despre gastronomia spaniolă în Denia, iar astăzi face paella la București. Sorin Barbu (Casa España): Urmăresc videoclipuri cu tineri români de acolo care gătesc spaniol, dar care reușesc să introducă și rețete românești, arătând spaniolilor ce gătea bunica sau mama în România
Călătorii Culinare
24 iul.
Unde mănânci cel mai bine la 10.000 de metri altitudine / Companiile aeriene cu cea mai bună mâncare, cafea și vin
Unde mănânci cel mai bine la 10.000 de metri altitudine / Companiile aeriene cu cea mai bună mâncare, cafea și vin
Călătorii Culinare
24 iul.
Tururi gastronomice și culturale în Dobrogea. Vizitatorii pot descoperi bucătăria tătărească, lipovenească și pescărească
Tururi gastronomice și culturale în Dobrogea. Vizitatorii pot descoperi bucătăria tătărească, lipovenească și pescărească
Călătorii Culinare
24 iul.
FOTO | Micul dejun turcesc, experiența care nu trebuie ratată în Istanbul. De ce este considerat un ritual și nu doar prima masă a zilei
FOTO | Micul dejun turcesc, experiența care nu trebuie ratată în Istanbul. De ce este considerat un ritual și nu doar prima masă a zilei