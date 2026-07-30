Topul care răstoarnă mitul street food-ului. Europa domină clasamentul mondial

Când vine vorba despre street food, mulți s-ar gândi mai întâi la Bangkok, Ciudad de México sau Hanoi. Un nou clasament internațional arată însă o schimbare de perspectivă: Europa domină topul celor mai bune destinații pentru mâncarea stradală, iar Paris ocupă primul loc în lume.

Clasamentul, realizat de platforma Radical Storage și citat de Euronews, a analizat aproape 6.900 de comercianți de street food din cele mai vizitate 100 de orașe ale lumii, evaluând calitatea, diversitatea și accesibilitatea ofertelor culinare, potrivit Mediafax.

Paris, lider mondial la street food

Capitala Franței a obținut un scor de 7,2 din 10, datorită numărului mare de comercianți, densității acestora și calității serviciilor.

Potrivit analizei, aproape 70% dintre punctele de street food din Paris au evaluări de minimum patru stele, iar orașul are aproape patru comercianți de profil pe fiecare kilometru pătrat.

Deși este cunoscut mai ales pentru restaurantele sale și gastronomia rafinată, Parisul și-a dezvoltat puternic oferta de street food în ultimii ani. Pe lângă creperii și sandvișurile franțuzești, turiștii găsesc o gamă variată de preparate asiatice, orientale și africane.

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Grecia impresionează cu trei orașe în Top 10

Grecia este țara cu cea mai puternică prezență în clasament, având trei orașe în primele zece poziții: Atena, Salonic și Rhodos.

Atena s-a remarcat prin varietatea preparatelor disponibile, în timp ce Salonic a fost apreciat pentru accesibilitatea prețurilor, peste trei sferturi dintre opțiunile de street food fiind considerate accesibile.

Rhodos s-a evidențiat prin cele mai bune evaluări primite din partea clienților: peste 82% dintre comercianți au obținut cel puțin patru stele.

Top 10 cele mai bune orașe din lume pentru street food

Paris (Franța) Atena (Grecia) Salonic (Grecia) Barcelona (Spania) Londra (Marea Britanie) Rhodos (Grecia) Roma (Italia) Hanoi (Vietnam) Budapesta (Ungaria) Amsterdam (Țările de Jos)

Hanoi este singurul oraș din afara Europei care apare în primele zece poziții ale clasamentului.

Cum a fost realizat clasamentul

Analiza a inclus 6.897 de comercianți de street food din cele mai vizitate 100 de orașe ale lumii.

Printre criteriile luate în calcul s-au numărat numărul comercianților cu evaluări de peste patru stele, diversitatea bucătăriilor disponibile, densitatea punctelor de vânzare, accesibilitatea prețurilor și existența opțiunilor vegetariene, vegane și fără gluten.

Cel mai important criteriu în stabilirea clasamentului a fost densitatea comercianților de street food, urmat de proporția ofertelor considerate accesibile.

Street food-ul, tot mai important pentru alegerea unei destinații de vacanță

Potrivit tendințelor din industria turismului, experiențele culinare autentice au devenit unul dintre principalele criterii după care turiștii își aleg destinațiile de vacanță.

Tot mai multe orașe investesc în piețe gastronomice, festivaluri culinare și spații dedicate street food-ului, transformând preparatele locale într-un important instrument de promovare turistică.

În același timp, inclusiv ghidul Michelin acordă o atenție tot mai mare restaurantelor informale și bucătăriilor stradale, semn că diferența dintre gastronomia de lux și street food devine din ce în ce mai mică.