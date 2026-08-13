Parlamentari americani cer Marinei SUA explicații privind condițiile de trai de la bordul portavionului USS Abraham Lincoln, aflat pe mare de peste 200 de zile. Echipajul ar fi reclamat lipsa unor produse de bază, probleme cu apa și instalațiile sanitare, ture extenuante și deteriorarea sănătății mintale, notează Agerpres.

Senatorul democrat Richard Blumenthal i-a solicitat miercuri secretarului american al apărării, Pete Hegseth, informații despre condițiile de trai de la bordul portavionului USS Abraham Lincoln.

Potrivit scrisorii citate de AFP și transmise de Agerpres, nava se află într-o misiune de peste 250 de zile și nu a mai acostat de peste 200 de zile, ceea ce reprezintă un record pentru perioada consecutivă petrecută pe mare.

Blumenthal a menționat relatări privind lipsa unor produse de bază, contaminarea apei, probleme la instalațiile sanitare, deteriorarea sănătății mintale și probleme de siguranță la bord.

Familiile militarilor cer explicații

Senatorul Ruben Gallego a solicitat, la rândul său, efectuarea unei vizite oficiale de control la bordul navei de către o delegație bipartizană a Senatului.

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Potrivit canalului american MSNOW, în cadrul a două întâlniri recente, familiile membrilor echipajului au cerut explicații reprezentanților Marinei cu privire la situația celor aproximativ 5.000 de oameni aflați la bord. Printre problemele semnalate s-ar afla și lipsa alimentelor.

Familiile au solicitat, de asemenea, informații privind momentul în care militarii se vor putea întoarce acasă.

Au fost raportate și cazuri grave privind sănătatea mintală, inclusiv tentative de sinucidere.

Gallego a afirmat că membrii echipajului ar fi relatat despre dușuri cu mucegai, apă caldă disponibilă doar sporadic, raționalizarea alimentelor și a săpunului, toalete defecte și ture de lucru de 12 până la 16 ore, fără zile libere.

Nava a fost redirecționată către Orientul Mijlociu

USS Abraham Lincoln a plecat din San Diego, California, pe 21 noiembrie 2025, pentru o misiune în Marea Chinei de Sud. Ulterior, portavionul a fost redirecționat către Orientul Mijlociu.

Nava se afla în regiune înainte ca Statele Unite și Israelul să declanșeze războiul împotriva Iranului, pe 28 februarie.

Până în prezent, Marina SUA nu a răspuns solicitărilor AFP pentru un punct de vedere privind condițiile semnalate la bordul portavionului.