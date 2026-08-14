VIDEO | Ministrul Agriculturii, Tánczos Barna, întâlnire la Sibiu cu crescătorii de ovine și caprine. Trei ajutoare financiare noi și reguli mai severe pentru deblocarea exporturilor

14 aug. 2026, Agribusiness
VIDEO | Ministrul Agriculturii, Tánczos Barna, întâlnire la Sibiu cu crescătorii de ovine și caprine. Trei ajutoare financiare noi și reguli mai severe pentru deblocarea exporturilor
Tanczos Barna
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Cuprins
  1. Trei forme noi de sprijin financiar pentru fermieri, anunțate de Tanczos Barna
  2. Proiectele vor merge la Guvern și Parlament

Viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a participat la Sibiu la o ședință de lucru cu reprezentanții asociațiilor și federațiilor reprezentative ale crescătorilor de ovine și caprine din România. Întâlnirea a avut ca scop principal identificarea de soluții pentru depășirea crizei provocate de răspândirea bolilor la animale și de interdicțiile de export care afectează grav sectorul.

În cadrul discuțiilor, oficialul a prezentat pachetul de măsuri pregătit de Ministerul Agriculturii împreună cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Acesta vizează întărirea sistemului de trasabilitate a animalelor și sancțiuni mai aspre pentru cei care încalcă legislația sanitar-veterinară.

„Avem nevoie de un sistem mai sigur, aplicabil și credibil, care să demonstreze că România este și va fi în continuare o forță în ceea ce privește creșterea ovinelor și caprinelor”, a anunțat Tánczos Barna, într-o postare pe contul său de Facebook.

Trei forme noi de sprijin financiar pentru fermieri, anunțate de Tanczos Barna

Pentru a atenua impactul financiar generat de restricții și de costurile suplimentare, Ministerul Agriculturii elaborează trei scheme de sprijin dedicate oierilor:

  • Investiții în echipamente de carantinare și măsuri de prevenire a răspândirii bolilor în ferme;
  • Schemă de ajutor de minimis pentru furajare, destinată compensării parțiale a cheltuielilor cu hrana animalelor;
  • Schemă de sprijin pentru compensarea pierderilor de venit suferite de crescători.
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Proiectele vor merge la Guvern și Parlament

Ministerul Agriculturii a pus accent pe consultarea directă cu fermierii înainte de oficializarea măsurilor. Propunerile agreate la Sibiu urmează să fie definitivate și înaintate Guvernului și Parlamentului pentru adoptare.

Conform declarațiilor ministrului, dialogul cu asociațiile de profil va continua săptămâna viitoare pentru finalizarea textelor de lege.

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