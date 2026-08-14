Femeile din Coreea de Sud sunt pe cale să atingă o speranță de viață de peste 90 de ani până în anul 2030, stabilind un record istoric la nivel mondial, relevă un studiu amplu publicat în prestigioasa revistă medicală The Lancet, citat de Mediafax.

Cercetarea a fost coordonată de o echipă de oameni de știință de la Imperial College din Londra, condusă de Vasilis Kontis și Majid Ezzati, în colaborare directă cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Prognoze bazate pe modele meteorologice

Pentru a evalua evoluția longevității, cercetătorii au analizat date provenite din 35 de țări industrializate, combinând 21 de modele statistice diferite, o tehnică inovatoare împrumutată din domeniul prognozelor meteorologice pentru a maximiza precizia estimărilor.

Conform rezultatelor combinate:

Femeile din Coreea de Sud vor atinge o speranță de viață medie de 90,8 ani până în 2030.

Locurile următoare vor fi ocupate de țări precum Franța, Spania și Japonia, unde speranța de viață a femeilor va fi de aproximativ 88 de ani.

Bărbații sud-coreeni se vor plasa, de asemenea, pe primul loc la categoria masculină, cu o speranță medie de viață de 84,1 ani.

Cei 5 piloni ai longevității sud-coreene

Cercetătorii au identificat cinci factori determinanți care explică performanța remarcabilă a Coreei de Sud:

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Sistemul medical universal: Asigurarea de sănătate la nivel național, introdusă și extinsă încă din anii ’80, care garantează accesul facil la prevenție și tratament.

Controlul excelent al hipertensiunii: Managementul eficient și monitorizarea neobișnuit de bună a tensiunii arteriale la nivel național.

Ponderea scăzută a obezității: Un Indice de Masă Corporală (IMC) mediu semnificativ mai scăzut comparativ cu alte națiuni dezvoltate.

Fumatul redus în rândul femeilor: O rată extrem de scăzută a consumului de tutun la populația feminină.

Alimentația tradițională: O dietă echilibrată și sănătoasă, transmisă și păstrată din generație în generație.

Contrastul dintre Coreea de Sud și Statele Unite

Deși bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces în majoritatea țărilor dezvoltate, hipertensiunea arterială, factorul major de risc, este depistată și tratată mult mai eficient în Coreea de Sud.

Spre deosebire de statul asiatic, Statele Unite ale Americii se clasează spre coada clasamentului celor 35 de țări analizate:

Femeile americane vor atinge o speranță de viață de doar 83,3 ani în 2030.

Bărbații americani este estimat să ajungă la o medie de 79,5 ani.