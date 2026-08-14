Femeile din Coreea de Sud sunt pe cale să atingă o speranță de viață de peste 90 de ani până în anul 2030, stabilind un record istoric la nivel mondial, relevă un studiu amplu publicat în prestigioasa revistă medicală The Lancet, citat de Mediafax.
Cercetarea a fost coordonată de o echipă de oameni de știință de la Imperial College din Londra, condusă de Vasilis Kontis și Majid Ezzati, în colaborare directă cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS).
Pentru a evalua evoluția longevității, cercetătorii au analizat date provenite din 35 de țări industrializate, combinând 21 de modele statistice diferite, o tehnică inovatoare împrumutată din domeniul prognozelor meteorologice pentru a maximiza precizia estimărilor.
Conform rezultatelor combinate:
Cercetătorii au identificat cinci factori determinanți care explică performanța remarcabilă a Coreei de Sud:
Contrastul dintre Coreea de Sud și Statele Unite
Deși bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces în majoritatea țărilor dezvoltate, hipertensiunea arterială, factorul major de risc, este depistată și tratată mult mai eficient în Coreea de Sud.
Spre deosebire de statul asiatic, Statele Unite ale Americii se clasează spre coada clasamentului celor 35 de țări analizate:
Femeile americane vor atinge o speranță de viață de doar 83,3 ani în 2030.
Bărbații americani este estimat să ajungă la o medie de 79,5 ani.
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