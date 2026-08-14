„Asolament” este un termen folosit frecvent în agricultură pentru a descrie modul în care culturile sunt organizate și alternate pe terenurile agricole.

Potrivit definiției din DEX, asolamentul este tehnica prin care un teren cultivabil este împărțit în mai multe loturi, iar culturile sunt repartizate și schimbate prin rotație de la un lot la altul.

Ce înseamnă asolament

Mai simplu spus, asolamentul presupune stabilirea unei succesiuni de culturi pe aceeași suprafață de teren, pe parcursul mai multor ani.

De exemplu, un fermier poate cultiva grâu pe o parcelă într-un an, porumb în anul următor și o leguminoasă, precum soia sau mazărea, în anul următor. Ordinea culturilor este planificată în funcție de caracteristicile solului, necesarul de nutrienți și efectul fiecărei plante asupra terenului.

Scopul este folosirea rațională a terenului și menținerea fertilității solului.

De ce este important asolamentul

Cultivarea aceleiași plante pe aceeași suprafață, an după an, poate favoriza acumularea unor boli și dăunători specifici culturii. În același timp, o singură cultură poate consuma în mod repetat aceleași elemente nutritive din sol.

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Alternarea culturilor poate contribui la reducerea acestor probleme. Unele plante au efecte diferite asupra solului, iar leguminoasele, precum soia, mazărea sau lucerna, pot contribui la îmbogățirea solului cu azot prin asocierea cu bacterii care fixează azotul atmosferic.

Rotația culturilor poate ajuta și la controlul buruienilor și la reducerea presiunii unor boli și dăunători.

Organizația pentru Alimentație și Agricultură a ONU, FAO, descrie asolamentul ca un sistem de cultivare în care speciile sau familiile de plante sunt alternate pe aceeași suprafață, într-o succesiune planificată.

Asolament sau rotația culturilor?

Termenii sunt foarte apropiați și sunt folosiți uneori ca sinonime, dar există o diferență de nuanță.

Rotația culturilor se referă în principal la succesiunea plantelor cultivate pe aceeași suprafață, în timp.

Asolamentul este un sistem mai larg de organizare a terenului agricol, care presupune împărțirea acestuia în sole și stabilirea culturilor și a succesiunii lor pe fiecare dintre acestea. DEX definește asolamentul prin raportare atât la împărțirea terenului în loturi, cât și la repartizarea prin rotație a culturilor.

Cum se pronunță și cum se desparte în silabe „asolament”