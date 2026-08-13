Scăderea în greutate și menținerea rezultatelor reprezintă o provocare pentru numeroase persoane. Dietele, aplicațiile de monitorizare, tratamentele medicamentoase și chirurgia bariatrică oferă opțiuni diferite, dar ridică și numeroase întrebări. Un sondaj realizat de G4Media urmărește să afle ce dificultăți întâmpină oamenii în privința alimentației și mișcării, ce metode de slăbit au încercat și cum privesc noile soluții medicale. Rezultatele vor fi discutate cu medici și nutriționiști în cadrul dezbaterii G4Debate „Greutatea sub control – Drumul de la dietă și sport la tratamente și intervenții”. Află toate detaliile pe G4Media.