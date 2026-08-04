Preparatul care a călătorit mii de kilometri pe Drumul Mătăsii și s-a transformat în zeci de rețete. De la colțunașii Chinei la ravioli și pierogi

De la jiaozi și wonton în China la mantı în Asia Centrală, düşbərə în Azerbaidjan, pelmeni în Rusia sau pierogi în Polonia, ideea este surprinzător de asemănătoare: o bucată de aluat care ascunde o umplutură. Formele, dimensiunile, ingredientele și metodele de preparare s-au schimbat însă enorm de-a lungul timpului, potrivit Euronews.

Povestea începe în China

Potrivit tradiției chineze, una dintre poveștile despre originea colțunașilor îl are în centru pe Zhang Zhongjing, medic care ar fi trăit în urmă cu aproape două milenii.

Legenda spune că, într-o iarnă extrem de rece, acesta ar fi pus carne de oaie, plante aromatice și mirodenii într-un aluat pe care l-a împăturit într-o formă asemănătoare unei urechi. Preparatul ar fi fost oferit oamenilor care sufereau din cauza degerăturilor la urechi.

Dincolo de legendă, există și dovezi ale vechimii acestor preparate. Descoperirile arheologice din regiunea Turfan, Xinjiang, includ colțunași conservați timp de peste o mie de ani, iar texte vechi, precum un poem din secolul al III-lea al cărturarului Shu Xi, fac referire la mantou.

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Preparatul care s-a schimbat la fiecare graniță

Odată cu negustorii, nomazii și caravanele, preparatele din aluat umplut s-au răspândit spre vest și au început să se adapteze ingredientelor și tradițiilor locale.

În Asia Centrală au apărut variante mai mari și mai consistente, precum manty sau mantı, umplute adesea cu carne de miel și ceapă și gătite la abur.

În Uzbekistan, manti reprezintă astăzi unul dintre preparatele emblematice. Sunt, de regulă, umplute cu miel sau vită și multă ceapă, iar rețetele și tehnicile de împăturire sunt transmise din generație în generație.

„Am învățat să fac manti de la bunica mea, care ne-a învățat cu răbdare, pe noi, nepoții, tainele bucătăriei uzbece”, povestește Yulduz Rakhmonova.

În familia ei, pentru umplutură se combinau miel și vită cu o cantitate egală de ceapă, aceasta din urmă contribuind la zeama care dă preparatului gustul caracteristic.

În Kazahstan, prepararea lor adună familia la masă

Și în Kazahstan, manti ocupă un loc important atât în bucătăria de zi cu zi, cât și la mesele festive.

Aluatul este întins foarte subțire, până la aproximativ 2-3 milimetri, apoi tăiat și umplut. Pe lângă carne și ceapă, poate fi adăugată grăsime de oaie sau legume, iar carnea poate fi de cal, vită sau oaie.

Prepararea lor este adesea o activitate de familie.

„În copilărie, mama gătea manti doar de sărbători și, de fiecare dată, ne chema pe mine și pe fratele meu să o ajutăm să le modelăm”, povestește Dinara Amangeldina.

Astăzi, spune ea, preparatul a devenit o parte obișnuită a bucătăriei familiei, însă amintirea așteptării unei mese care îi aduna pe toți a rămas.

În Azerbaidjan, unii colțunași sunt atât de mici încât încap cu zecile într-o lingură

Călătoria continuă spre Caucazul de Sud, unde Azerbaidjanul are propriile variante spectaculoase.

Düşbərə sunt colțunași minusculi umpluți cu carne tocată de miel și serviți într-o supă aromată. Tradiția spune că trebuie să fie suficient de mici încât mai multe bucăți să încapă într-o singură lingură.

Bucătarul Ilkin Akbarzadeh, președintele Baku Culinary Association, spune că preparatele de acest tip sunt parte din patrimoniul culinar al Azerbaidjanului.

„Cred că, probabil, multe dintre aceste preparate vin din Asia, din China, iar apoi s-au transformat pentru fiecare cultură, fiecare popor și fiecare regiune”, explică acesta.

Gürzə sunt ceva mai mari și sunt închise manual printr-o împletitură a aluatului, despre care se spune că amintește de forma unui șarpe. În mod tradițional, sunt servite cu sumac și/sau cu un sos de iaurt, mentă și usturoi.

De la Drumul Mătăsii până în Europa

Pe măsură ce traseul continuă spre vest, aceeași idee simplă – aluat în jurul unei umpluturi – apare sub forme tot mai diferite.

În Italia avem ravioli, tortellini și agnolotti, cu umpluturi din carne, brânzeturi sau legume. În Polonia apar pierogi, iar în Rusia, pelmeni.