Constanța lansează prima „Săptămână Gastronomică Dobrogeană”. Meniuri cu două preparate la preț unic de 50 de lei în 16 locații din regiune

21 iun. 2026, Gusturi locale
Constanța lansează prima „Săptămână Gastronomică Dobrogeană”. Meniuri cu două preparate la preț unic de 50 de lei în 16 locații din regiune
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Organizația Patronală HoReCa RESTO Constanța organizează, în perioada 22-29 iunie 2026, prima ediție a „Săptămânii Gastronomice Dobrogene”, un eveniment dedicat promovării gastronomiei locale și diversității culinare specifice Dobrogei.

Potrivit organizatorilor, timp de șapte zile, atât constănțenii, cât și turiștii vor putea descoperi preparate reprezentative ale regiunii prin intermediul unor meniuri speciale formate din două preparate, disponibile la prețul unic de 50 de lei în restaurantele, cafenelele, bistrourile, fast-food-urile și cofetăriile participante.

Evenimentul reunește, în această ediție pilot, 16 locații membre ale organizației patronale RESTO Constanța și are ca obiectiv testarea interesului publicului pentru gastronomia dobrogeană, dar și promovarea scenei culinare locale.

„Săptămâna Gastronomică Dobrogeană este concepută ca o invitaţie la descoperire, o oportunitate pe care o oferim publicului larg de a încerca restaurante şi locaţii noi, de a experimenta preparate reprezentative şi de a redescoperi diversitatea gusturilor din oraş, din judeţ şi din regiune, într-un format simplu şi prietenos. În program, publicul va descoperi şi preparate turceşti, greceşti, tătăreşti şi chiar georgiene, ce fac parte din peisajul culinar dobrogean, unic în Europa”, a declarat Corina Martin.

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Aceasta a precizat că inițiativa urmărește să sprijine restaurantele locale, să stimuleze consumul în sectorul ospitalității și să contribuie la consolidarea identității gastronomice a Constanței și a regiunii Dobrogea. Programul va continua și în 2027, cu ediții de primăvară și toamnă.

Oferta va fi disponibilă exclusiv în unitățile înscrise în program pe durata evenimentului, iar publicul va putea identifica locațiile participante prin stickerul RESTO afișat la intrare.

Printre primele 16 locații incluse în program se numără Atelierul lui Radu Darie, RozMarine, Inlarg Portul Tomis, Pizzico, Marani – Restaurant Georgian, Don Corleone, Pasticceria d’Italia, Souvlaki Bar, La Scoica, Cherhana La Răsărit, Jade Oriental Cafe, Ciorbelle, August Rumenit, Fat Joe, Enza’s Bakery și Cupcake Factory. Evenimentul acoperă localități precum Constanța, Mamaia, Corbu și Hârșova.

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