Autoritatea pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) a aprobat Lipfendra (enlicitidă), un medicament inovator administrat pe cale orală destinat reducerii colesterolului LDL, cunoscut popular drept colesterolul „rău”. Tratamentul reprezintă o alternativă de interes major, în special pentru adulții care au nevoie de o reducere suplimentară a nivelului de colesterol, deși urmează deja alte terapii, notează La Razon.

Ce este Lipfendra și cum funcționează?

Lipfendra contine substanța activă enlicitidă și este livrat sub formă de comprimate de 20 mg, destinate administrării o dată pe zi. Medicamentul este indicat adulților cu hipercolesterolemie și celor care suferă de hipercolesterolemie familială heterozigotă (HeFH), o afecțiune genetică ce cauzează niveluri extrem de ridicate de colesterol din naștere.

Spre deosebire de statinele clasice (cum ar fi atorvastatina sau rosuvastatina), care blochează o enzimă hepatică necesară producerii colesterolului, Lipfendra folosește un mecanism diferit:

Blocarea proteinei PCSK9: Proteina PCSK9 favorizează degradarea receptorilor LDL din ficat. Prin inhibarea acestei proteine, ficatul păstrează un număr mai mare de receptori disponibili pentru a extrage și elimina colesterolul LDL din sânge.

Premieră medicală: Deși mecanismul de inhibare a PCSK9 există deja pe piață sub formă de tratamente injectabile, Lipfendra este primul inhibitor de PCSK9 administrat sub formă de pastilă orală aprobat de FDA.

- articolul continuă mai jos -

Este mai eficient decât statinele?

În cadrul studiilor clinice, Lipfendra a demonstrat o reducere substanțială a colesterolului LDL, între 56% și 59% comparativ cu un placebo, în principal la pacienții care luau deja statine.

Dr. Rigved Tadwalkar, cardiolog și membru al Colegiului American de Cardiologie, explică într-un interviu acordat publicației Medical News Today: „Statinele de mare intensitate reduc de obicei colesterolul LDL cu cel puțin 50%, iar cele de intensitate moderată cu 30% până la 49%”.

Lipfendra nu a fost comparată direct, într-un studiu complet, cu statinele, motiv pentru care nu se poate afirma ferm că un tratament este superior celuilalt.

Statinele beneficiază de decenii de date clinice care confirmă capacitatea lor de a preveni infarctul miocardic și accidentul vascular cerebral (AVC). În schimb, studiul care evaluează impactul pe termen lung al Lipfendra asupra reducerii evenimentelor cardiovasculare majore este încă în desfășurare.

Se poate combina Lipfendra cu statinele?

Da. De altfel, medicamentul a fost testat și conceput în principal ca terapie adăugată.

Marii beneficiari ai acestui medicament sunt:

Pacienții care nu ating ținta optimă de colesterol LDL folosind doar doza maximă tolerată de statine (sau combinații cu ezetimib).

Persoanele cu boală cardiovasculară aterosclerotică confirmată sau cu risc cardiovascular foarte ridicat.

Pacienții care au indicație pentru un inhibitor de PCSK9, dar preferă o pastilă zilnică în locul injecțiilor periodice.

Mod de administrare și restricții

Administrarea pastilei Lipfendra necesită o rutină matinală strictă:

Trebuie luată dimineața, pe stomacul gol, doar cu apă, cafea simplă sau ceai neîndulcit (fără lapte sau alți aditivi).

Comprimatul se înghite întreg, iar pacientul trebuie să aștepte cel puțin 30 de minute înainte de a mânca sau de a consuma alte băuturi.

Pentru pacienții care consideră dificilă această rutină riguroasă, variantele de inhibitori PCSK9 injectabili, administrați o dată la două săptămâni, pot rămâne o opțiune mai practică.

Contraindicații și precauții