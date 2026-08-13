Autoritatea pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) a aprobat Lipfendra (enlicitidă), un medicament inovator administrat pe cale orală destinat reducerii colesterolului LDL, cunoscut popular drept colesterolul „rău”. Tratamentul reprezintă o alternativă de interes major, în special pentru adulții care au nevoie de o reducere suplimentară a nivelului de colesterol, deși urmează deja alte terapii, notează La Razon.
Lipfendra contine substanța activă enlicitidă și este livrat sub formă de comprimate de 20 mg, destinate administrării o dată pe zi. Medicamentul este indicat adulților cu hipercolesterolemie și celor care suferă de hipercolesterolemie familială heterozigotă (HeFH), o afecțiune genetică ce cauzează niveluri extrem de ridicate de colesterol din naștere.
Spre deosebire de statinele clasice (cum ar fi atorvastatina sau rosuvastatina), care blochează o enzimă hepatică necesară producerii colesterolului, Lipfendra folosește un mecanism diferit:
În cadrul studiilor clinice, Lipfendra a demonstrat o reducere substanțială a colesterolului LDL, între 56% și 59% comparativ cu un placebo, în principal la pacienții care luau deja statine.
Dr. Rigved Tadwalkar, cardiolog și membru al Colegiului American de Cardiologie, explică într-un interviu acordat publicației Medical News Today: „Statinele de mare intensitate reduc de obicei colesterolul LDL cu cel puțin 50%, iar cele de intensitate moderată cu 30% până la 49%”.
Lipfendra nu a fost comparată direct, într-un studiu complet, cu statinele, motiv pentru care nu se poate afirma ferm că un tratament este superior celuilalt.
Statinele beneficiază de decenii de date clinice care confirmă capacitatea lor de a preveni infarctul miocardic și accidentul vascular cerebral (AVC). În schimb, studiul care evaluează impactul pe termen lung al Lipfendra asupra reducerii evenimentelor cardiovasculare majore este încă în desfășurare.
Da. De altfel, medicamentul a fost testat și conceput în principal ca terapie adăugată.
Marii beneficiari ai acestui medicament sunt:
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți