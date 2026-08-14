VIDEO FOTO | Tarte Tatin. Povestea și rețeta originală a celebrei tarte franțuzești cu mere. Servește-o cu înghețată

14 aug. 2026, Rețetele Juanitei
Foto: G4Food
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Cuprins
  1. Ingrediente pentru tarte tatin
  2. Preparare pas cu pas
  3. Servire

Celebra Tarte Tatin este unul dintre cele mai îndrăgite deserturi clasice din bucătăria franceză, născut din pură întâmplare. În orașul Lamotte-Beuvron, surorile Caroline și Stéphanie Tatin, proprietarele unui mic hotel-restaurant, pregăteau o tartă cu mere. Grăbite și copleșite de comenzi, au uitat să așeze mai întâi aluatul în tavă și au pus direct fructele. Pentru a salva desertul, au acoperit merele caramelizate cu foaia de aluat deasupra și le-au dat așa la cuptor.

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Rezultatul a fost spectaculos: o tartă răsturnată devenită legendară dintr-o eroare culinară .

Ingrediente pentru tarte tatin

  • 4 mere dulci
  • 1 lingură de zahăr
  • 1 praf de sare
  • O foaie de aluat fraged (pâte brisée) pe care o poți cumpăra din magazin sau să o prepari acasă.

Dacă vrei să prepari chiar tu aluatul fraged ai nevoie de 250 g făină, 125 g unt la temperatura camerei, 1 gălbenuș de ou, 50 ml apă rece, 1 praf de sare.

Eu am simplificat rețeta și mai mult și am pus aluat foietaj, gata preparat pe care l-am cumpărat de la magazin.

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Pentru sosul caramel

  • 150 g zahăr
  • 60 g unt
  • 2-3 linguri de apă

Preparare pas cu pas

Dacă faci pâte brisée, aluatul are nevoie de odihnă înainte de întindere, așa că prepară-l din timp.Într-un bol mare, amestecă făina cu untul tăiat cubulețe și frământă rapid cu vârful degetelor până obții o textură nisipoasă. Separat, bate gălbenușul de ou cu apa și un praf de sare, apoi toarnă amestecul peste făină. Frământă minimul necesar, doar până când aluatul se leagă și devine compact. Întinde aluatul cu sucitorul sub forma unui disc de aproximativ 22-24 cm, învelește-l în folie alimentară și dă-l la frigider.

  1. Curăță merele de coajă, îndepărtează cotorul și taie-le în sferturi sau felii mai groase.
  2. Într-o crăticioară, pune zahărul la topit împreună cu cele 2-3 linguri de apă, rotind vasul fără a amesteca cu lingura.Când caramelul capătă o culoare aurie, adaugă untul și amestecă energic până când compoziția devine omogenă.
  3. Toarnă sosul caramel cald într-o formă rotundă de copt (unsă în prealabil cu puțin unt).
  4. Așază sferturile de măr deasupra caramelului, lipite strâns unele de altele, cu partea concavă în jos.
  5. Presară peste ele lingura de zahăr și praful de sare.
  6. Scoate foaia de aluat din frigider (indiferent că e pâte brisée sau foietaj) și așază-l peste mere, împingând ușor marginile spre interiorul tăvii.
  7. Coace tarta în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 35-40 de minute, până când aluatul devine rumen și crocant. Dacă aluatul e cumpărat respectă indicațiile de coacere de pe pachet.
  8. Scoate tava din cuptor și las-o să se răcească timp de 30 de minute.
  9. Treci cu un cuțit pe marginea tăvii, așază un platou deasupra și răstoarnă tarta cu o mișcare fermă.

Servire

Tarte Tatin este minunată în combinație cu închețata de vanilie. Este extrem de gustoasă și caldă și rece, iar aromele devin și mai intense a doua zi, când o poți servi și reîncălzită.

Poftă bună!

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