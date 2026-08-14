Celebra Tarte Tatin este unul dintre cele mai îndrăgite deserturi clasice din bucătăria franceză, născut din pură întâmplare. În orașul Lamotte-Beuvron, surorile Caroline și Stéphanie Tatin, proprietarele unui mic hotel-restaurant, pregăteau o tartă cu mere. Grăbite și copleșite de comenzi, au uitat să așeze mai întâi aluatul în tavă și au pus direct fructele. Pentru a salva desertul, au acoperit merele caramelizate cu foaia de aluat deasupra și le-au dat așa la cuptor.
Rezultatul a fost spectaculos: o tartă răsturnată devenită legendară dintr-o eroare culinară .
Dacă vrei să prepari chiar tu aluatul fraged ai nevoie de 250 g făină, 125 g unt la temperatura camerei, 1 gălbenuș de ou, 50 ml apă rece, 1 praf de sare.
Eu am simplificat rețeta și mai mult și am pus aluat foietaj, gata preparat pe care l-am cumpărat de la magazin.
Pentru sosul caramel
Dacă faci pâte brisée, aluatul are nevoie de odihnă înainte de întindere, așa că prepară-l din timp.Într-un bol mare, amestecă făina cu untul tăiat cubulețe și frământă rapid cu vârful degetelor până obții o textură nisipoasă. Separat, bate gălbenușul de ou cu apa și un praf de sare, apoi toarnă amestecul peste făină. Frământă minimul necesar, doar până când aluatul se leagă și devine compact. Întinde aluatul cu sucitorul sub forma unui disc de aproximativ 22-24 cm, învelește-l în folie alimentară și dă-l la frigider.
Tarte Tatin este minunată în combinație cu închețata de vanilie. Este extrem de gustoasă și caldă și rece, iar aromele devin și mai intense a doua zi, când o poți servi și reîncălzită.
Poftă bună!
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți