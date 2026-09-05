Eticheta tradițională la masă cere ca farfuriile să fie ridicate doar după ce toți invitații de la masă au terminat de mâncat. Cu toate acestea, în tot mai multe restaurante moderne, ospătarii debarasează farfuriile individual, pe măsură ce fiecare persoană termină. Această practică creează deseori o situație stânjenitoare pentru clienți: este vorba despre un serviciu atent sau despre o încercare subtilă de a elibera masa?

Ce spune eticheta tradițională și care este practica din restaurante

Potrivit experților în bune maniere, regula clasică rspune așa: „Toată lumea de la masă ar trebui să termine de mâncat înainte ca farfuriile să fie debarasate”, explică Jacqueline Whitmore, fondatoarea Școlii de Protocol din Palm Beach.

Pe de altă parte, consultanții din industria HoReCa susțin că debarasarea rapidă nu este întotdeauna un semn de grăbire a clienților. Salar Sheik, consultant în ospitalitate în Los Angeles, precizează că ospătarii încearcă deseori doar să păstreze masa curată, să mențină ritmul servirii și să pregătească spațiul pentru felul următor.

Cum știe ospătarul că ai terminat?

Adevărata măiestrie în servire constă în citirea limbajului corporal al clientului. Ospătarii atenți urmăresc anumite indicii înainte de a se apropia de masă, precum:

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Împingerea ușoară a farfuriei sau lăsarea pe spate în scaun.

Punerea cuțitului și a furculiței în paralel, orientate spre ora 4 pe farfurie, este semnalul universal că ai terminat de mâncat.

Încrucișarea cuțitului cu furculița pe farfurie indică faptul că doar iei o pauză și încă nu ai terminat.

Totuși, deoarece aceste reguli nu sunt cunoscute de toți clienții, experții recomandă o abordare simplă: ospătarul ar trebui să întrebe întotdeauna direct: „Îmi permiteți să iau farfuria?”.

Respectul reciproc la masă

În timp ce restaurantele trebuie să evite să își facă oaspeții să se simtă presați, responsabilitatea este în ambele direcții.

Dacă localul este aglomerat și există persoane care așteaptă la rând pentru o masă, este un gest de curtoazie ca și clienții să nu prelungească nejustificat șederea după finalizarea mesei. În schimb, dacă restaurantul nu este aglomerat, clienții se pot bucura liniștiți de conversație.

Altă situație în cazul stelelor Michelin

Situația se schimbă în cazul restaurantelor cu stele Michelin, unde mâncarea se aduce pentru toată lumea de la masă în același timp. Pentru că fiecare fel de mâncare trebuie prezentat și explicat de expertul restaurantului. La fel, farfuriile se strâng după ce toți comensalii au terminat de savurat preparatul. Aici, cu siguranță, nimeni nu te va presa să termini mai repede sau să eliberezi masa, pentru că un restaurant Michelin este gândit ca o experiență gastronomică și socială unică.