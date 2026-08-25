Tot mai multe restaurante din Statele Unite testează eliminarea bacșișului tradițional prin creșterea prețurilor din meniu, garantând astfel venituri stabile și salarii mai mari pentru întregul personal, informează BBC și Mediafax. Modelul aduce predictibilitate financiară angajaților, însă se lovește de reticența clienților la prețurile din meniu.

Beneficiile modelului fără bacșiș

Salarii atractive și stabile. În San Francisco, un ospătar dintr-un astfel de local poate câștiga 40 de dolari pe oră, dublul salariului mediu din industrie, fiind plătit corect și pentru orele dinainte și după program, când nu există clienți de la care să primească bacșiș.

Echitate între sălile de mese și bucătărie. În mod tradițional, bucătarii și ajutorul de bucătar primesc doar o fracțiune din bacșișurile colectate de ospătari. Prețurile mai mari acoperă un venit echitabil pentru toți angajații.

Combaterea discriminării. Bacșișul lasă la latitudinea clienților remunerarea personalului, conducând adesea la discrepanțe bazate pe gen, rasă sau orientare sexuală.

De ce întâmpină rezistență acest sistem cu bacșișul inclus în prețul meniului

Renunțarea la bacșiș vine la pachet cu provocări economice și de percepție:

Un meniu de degustare care ajunge la 126 de dolari poate părea scump la o primă vedere. Clienții tind să uite că suma finală este cea reală, nemaifiind necesară adăugarea bacșișului de 15-20%.

Deoarece bacșișurile nu intră în cifra de afaceri a restaurantului, dar prețurile din meniu da, venitul impozabil al localului crește, mărind automat și taxa pe vânzări aferentă notei de plată.

În ciuda reticențelor, pe fondul revoltei clienților față de cererile tot mai mari de bacșiș, tot mai mulți proprietari mizează pe transparență totală și salarii etice.