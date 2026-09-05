Cererea pentru retatrutidă, un medicament experimental pentru slăbit dezvoltat de Eli Lilly, a dus la apariția unei piețe negre în Marea Britanie. Produse care pretind că sunt retatrutidă sunt vândute prin rețele sociale, săli de sport și saloane, deși substanța nu este încă autorizată pentru utilizare la oameni, conform Mediafax.

Versiuni contrafăcute ale retatrutidei, cunoscută informal drept „reta”, sunt comercializate ilegal în Marea Britanie, iar medicii avertizează asupra riscurilor pentru persoanele care își administrează singure produse cu o compoziție și o concentrație necunoscute.

Potrivit specialiștilor citați de BBC, amploarea fenomenului este neobișnuită pentru un medicament care se află încă în faza de testare clinică.

Pacienți ajung la spital după folosirea produselor contrafăcute

Medicii britanici spun că au început să întâlnească pacienți care prezintă reacții adverse severe după utilizarea unor produse cumpărate de pe piața neagră.

Profesorul Donal O’Shea, endocrinolog, afirmă că persoane tinere și active fizic au ajuns la spital cu greață, vărsături și diaree. În unele cazuri au apărut și probleme renale.

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Potrivit medicului, există situații în care antrenori personali furnizează produsele clienților și chiar îi injectează, deși aceștia nu știu cu certitudine ce substanță primesc și în ce doză.

Un tânăr de 20 de ani din Brighton a relatat că a ajuns aproape de internare după ce a administrat accidental o doză prea mare dintr-o versiune contrafăcută a retatrutidei. El cumpărase produsul de la un furnizor din China, la recomandarea unor prieteni de la sala de sport.

Ulterior, tânărul a constatat că își administrase o doză de aproximativ opt ori mai mare decât cea recomandată. A avut timp de aproximativ 72 de ore diaree severă și greață.

Retatrutida acționează asupra a trei receptori hormonali

Retatrutida este studiată ca posibil tratament de nouă generație pentru obezitate. Substanța are un mecanism diferit față de medicamente precum semaglutida, utilizată în produse precum Ozempic și Wegovy, sau tirzepatida, comercializată ca Mounjaro.

Retatrutida acționează simultan asupra receptorilor pentru GLP-1, GIP și glucagon, motiv pentru care a fost supranumită „triple G”.

GLP-1 contribuie la încetinirea golirii stomacului, creșterea senzației de sațietate și controlul glicemiei. GIP stimulează secreția de insulină și poate influența senzația de foame, în timp ce activarea receptorilor glucagonului poate crește consumul energetic și favoriza utilizarea grăsimilor.

Substanța se află însă în continuare în studii clinice și nu există încă o garanție că va primi aprobarea autorităților de reglementare.

Produsele cumpărate ilegal pot avea o compoziție necunoscută

Eli Lilly avertizează că produsele comercializate în afara studiilor clinice pot conține ingrediente necunoscute, contaminanți sau impurități. De asemenea, concentrația substanței active poate fi prea mare, prea mică sau produsul poate conține cu totul alt ingredient.

Unele persoane care au utilizat aceste produse spun că au observat reducerea poftei de mâncare și a dorinței de a consuma dulciuri sau alimente ultraprocesate. Medicii atrag însă atenția că un efect perceput de utilizator nu reprezintă o dovadă că produsul este sigur.

În studiile clinice, participanții sunt evaluați înainte de administrarea substanței sau a unui placebo. Sunt analizate istoricul medical, starea psihică, analizele de sânge și alte criterii relevante pentru siguranță.

Persoanele care cumpără retatrutidă de pe internet sau de la furnizori neautorizați nu beneficiază de aceste evaluări și, în multe cazuri, nu pot verifica nici măcar ce conține produsul administrat.

Peste 14.000 de site-uri și postări, raportate de Eli Lilly

Eli Lilly dezvoltă retatrutida de aproape un deceniu și încearcă să limiteze comercializarea ilegală a produselor care pretind că ar conține această substanță.

Compania afirmă că a raportat peste 14.000 de site-uri, reclame și postări de pe rețelele sociale despre care susține că promovează ilegal medicamentul. Producătorul spune că lucrează cu autoritățile și organismele de reglementare pentru combaterea pieței negre.

Și Agenția britanică pentru Medicamente și Produse Medicale, MHRA, a efectuat percheziții și a confiscat în ultimul an produse despre care se afirma că ar conține retatrutidă.

Autoritățile britanice susțin că produsele ajung în țară pe mai multe căi și că sunt luate măsuri pentru blocarea importurilor și a distribuției ilegale.

Când ar putea fi disponibilă legal retatrutida

Retatrutida nu este în prezent aprobată pentru utilizare la oameni și se află încă în faza studiilor clinice.

Eli Lilly intenționează să depună la începutul anului viitor cererea pentru autorizarea medicamentului în Statele Unite. Evaluarea de către FDA ar putea dura până la un an, astfel că o eventuală disponibilitate legală în SUA nu ar fi posibilă mai devreme de sfârșitul lui 2027.

În Marea Britanie, dacă medicamentul va primi aprobările necesare, disponibilitatea comercială ar putea avea loc în 2028.

Medicii consideră că medicamentele din această categorie reprezintă un progres important în tratamentul obezității, dar avertizează că produsele cumpărate din surse ilegale pot expune utilizatorii la riscuri care nu pot fi evaluate sau controlate.