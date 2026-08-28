Valurile de căldură și lipsa precipitațiilor afectează grav fermele de melci din Franța, iar unii producători estimează pierderi de 50-70%. În anumite regiuni, fermierii se întreabă dacă mai pot continua o activitate care a devenit tot mai vulnerabilă la schimbările climatice, relatează publicația L′Est Republicain, citată de Agri.bg.

Creșterea melcilor, asociată de secole cu gastronomia franceză, este pusă sub presiune de secetă și temperaturile ridicate. Lipsa umidității provoacă mortalitate ridicată în ferme, în timp ce păsările de pradă intră tot mai des în țarcuri în căutarea hranei.

În Burgundia, fermierul Frédéric Marcouy crește într-un an normal aproximativ 200.000 de melci. În acest sezon, însă, estimează că va rămâne cu aproape jumătate.

„Anul acesta poate vor supraviețui 100.000”, spune fermierul.

Melcii au nevoie permanent de umiditate

Marcouy explică faptul că melcii sunt extrem de sensibili la perioadele calde și uscate, deoarece au nevoie de un nivel constant de umiditate pentru a supraviețui.

„Melcii sunt ca bureții. Au nevoie de umiditate. Creșterea lor este deja dificilă în condiții normale, dar imediat ce devine cald și uscat, observăm o mortalitate ridicată”, afirmă acesta.

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În ferma sa, plăcile de lemn amplasate în țarcuri oferă melcilor zone umbrite. În acest sezon, însă, sub acestea se găsesc mult mai puține exemplare.

„Ar trebui să fie plin de melci. Este un măcel”, spune fermierul.

Potrivit lui Marcouy, producătorii de melci resimt direct efectele schimbărilor climatice. El spune că, în ultimii 15 ani, doar două veri, cele din 2014 și 2024, au fost suficient de ploioase pentru condiții favorabile.

În aceeași perioadă, valurile de căldură au devenit tot mai frecvente. În 2019 și 2020, pierderile din ferma sa au ajuns la 70-80%, iar în 2021 au fost de 50-60%.

Seceta aduce și mai mulți prădători

Lipsa apei schimbă și comportamentul păsărilor care se hrănesc cu melci și viermi. Pe măsură ce solul se usucă, hrana disponibilă în afara fermelor scade, iar păsările ajung să pătrundă în țarcurile pentru melci.

„Solul este prea uscat. Nu mai găsesc melci sau viermi și vin aici să se hrănească””, explică Marcouy.

Ferma sa are un avantaj față de producătorii specializați exclusiv în creșterea melcilor. Activitatea este diversificată, cu oi, stupi și culturi de fructe, astfel încât pierderile din sectorul helicicol pot fi compensate parțial din alte surse.

Chiar și așa, fermierul se întreabă cât timp va mai putea continua creșterea melcilor în aceste condiții.

Producătorii specializați sunt cei mai vulnerabili

Situația este și mai dificilă pentru fermele care depind exclusiv de această activitate.

Hervé Menelo, proprietarul fermei L’Escargot Dijonnais din Fénay, departamentul Côte-d’Or, crește aproximativ 500.000 de melci într-un spațiu de 600 de metri pătrați. Pentru el, sezonul actual este unul „catastrofal”.

„Eu am doar melci. Voi avea pierderi de 50-70%, poate chiar mai mari. Din 2019, se întâmplă aproape în fiecare an”, spune producătorul.

După 12 ani în acest domeniu, Menelo ia în calcul renunțarea la activitate.

„Devine imposibil. Nu știu dacă voi continua”, afirmă el, potrivit publicației Le Progrès.

În Côte-d’Or, dintre cei aproximativ 10 crescători de melci, trei au renunțat deja la activitate. Unul dintre producători, citat sub protecția anonimatului, rezumă dificultatea situației: „Este imposibil să trăiești din asta”.

Franța produce doar o mică parte din melcii consumați

Problemele sunt resimțite la nivelul întregului sector. Émilien Bourgeois, președintele Federației Naționale a Crescătorilor de Melci din Franța, spune că tot mai multe ferme sunt amenințate de condițiile climatice.

„Toți avem aproape aceleași probleme”, afirmă Bourgeois, care descrie la rândul său sezonul de la ferma L’Escargot du Lison din Éternoz drept unul catastrofal.

În prezent, în Franța mai funcționează aproximativ 400 de ferme de melci. Producția internă acoperă însă doar circa 5% din melcii consumați în țară, restul provenind în principal din importuri din Europa de Est.

Fermierii avertizează că seceta și valurile de căldură tot mai frecvente ar putea pune în pericol una dintre activitățile tradiționale asociate gastronomiei franceze.