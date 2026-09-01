Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR) propune Guvernului un pachet de zece măsuri pentru susținerea companiilor din HoReCa, protejarea locurilor de muncă și reluarea investițiilor în industrie.

Reprezentanții FPIOR vor anunța un set de măsuri pe care intenționează să le propună Executivului, în contextul dificultăților cu care se confruntă industria ospitalității.

Printre măsurile considerate urgente de patronate se află reducerea TVA la 9%, relansarea voucherelor de vacanță și introducerea unor garanții de stat pentru creditele contractate de companii.

FPIOR solicită, de asemenea, posibilitatea eșalonării datoriilor fiscale și reducerea taxării muncii, măsuri despre care patronatul susține că ar putea sprijini companiile viabile și menține locurile de muncă din sector.

Reprezentanții Federației urmează să prezinte impactul propunerilor asupra antreprenorilor din HoReCa și angajaților, precum și efectele pe care măsurile le-ar putea avea asupra economiei.

Patronatele atrag atenția că lipsa unor intervenții rapide ar putea amplifica dificultățile cu care se confruntă industria și ar putea afecta investițiile și capacitatea companiilor de a-și menține activitatea.

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Cele zece măsuri sunt propuse în contextul în care FPIOR solicită autorităților măsuri pentru susținerea companiilor considerate viabile și pentru crearea condițiilor necesare reluării investițiilor în industria ospitalității.