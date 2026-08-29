Roboții concepuți să prepare pizza nu au reușit până acum să confirme promisiunile industriei de automatizare. Mai multe companii au dispărut, iar restaurantele s-au trezit cu echipamente costisitoare fără suport tehnic. Cu toate acestea, dezvoltatorii continuă să investească în tehnologie, convinși că pizza complet automatizată este doar o chestiune de timp, conform BBC.

Ideea unei mașini care primește comanda, întinde aluatul, adaugă sosul și ingredientele și livrează o pizza proaspătă pare potrivită pentru industria fast-food. În practică, însă, automatizarea preparării pizzei s-a dovedit mult mai complicată decât anticipau companiile din domeniu.

Unul dintre exemple este Moto Pizza din Seattle, unde două echipamente robotizate furnizate de compania Picnic au fost folosite pentru prepararea pizzei. Sistemele includeau module pentru alimentarea cu aluat, distribuirea sosului și a brânzei și adăugarea pepperoni.

În luna mai, Picnic și-a încetat brusc activitatea, iar suportul tehnic pentru echipamente a dispărut. Lee Kindell, fondatorul și directorul executiv al Moto Pizza, a rămas cu utilaje în valoare de aproximativ 160.000 de dolari și cu întrebarea dacă investiția în roboți pentru pizza mai are sens.

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„Nu știu dacă vreau să mai fac un parteneriat, din cauza eșecurilor”, a declarat Kindell pentru BBC.

Picnic, Zume, Pazzi. O industrie cu multe eșecuri

Picnic nu este singura companie care a întâmpinat probleme. Sectorul roboților pentru pizza a trecut printr-o serie de falimente și retrageri de pe piață.

Printre companiile care au dispărut se numără Zume și Pazzi, care dezvoltau sisteme robotizate pentru asamblarea pizzei. Basil Street, cunoscută pentru automatele de pizza, a dispărut, de asemenea, din peisaj.

Sara Senatore, analistă senior specializată în industria restaurantelor la Bank of America, spune că rezultatele promise de industria roboticii alimentare nu s-au materializat până acum la nivelul așteptărilor.

Una dintre probleme este însăși complexitatea preparării. Roboții pot fi mai puțin preciși decât oamenii și pot scăpa ingredientele sau le pot distribui în locuri greșite. În schimb, spune Senatore, oamenii sunt foarte eficienți atunci când prepară pizza.

Un robot poate reduce numărul de oameni din bucătărie, fără să elimine toate locurile de muncă

Pentru restaurante, automatizarea are însă un avantaj clar: viteza și posibilitatea de a reduce numărul angajaților necesari într-o anumită etapă a procesului.

Kindell a folosit roboți Picnic și pe stadionul T-Mobile Park din Seattle, unde joacă echipa de baseball Seattle Mariners. Într-un astfel de punct de vânzare, prepararea pizzei ar fi necesitat în mod obișnuit aproximativ 10 persoane.

Cu roboții, numărul angajaților implicați direct în prepararea pizzei a scăzut la două. Celelalte opt persoane nu au fost însă concediate, potrivit lui Kindell. Ele au fost redistribuite către activități precum interacțiunea cu clienții și promovarea produselor.

„Am avut mult mai mulți oameni disponibili pentru a distribui pizza”, spune el, argumentând că procesul a devenit mai rapid.

Kindell nu a abandonat ideea automatizării. El lucrează în prezent la propriul robot pentru prepararea pizzei, după ce o accidentare la tendonul cotului l-a determinat să caute soluții mecanizate pentru prepararea aluatului.

Noua mașină ar urma să producă pizza pătrată, de tip pan pizza, iar mecanismul este inspirat de imprimantele 3D. Dacă dezvoltarea decurge conform planului, Kindell estimează că ar putea avea un prototip complet operațional în vara lui 2027.

O pizza la fiecare minut

În paralel, alte companii încearcă să rezolve problema vitezei.

Compania canadiană Appetronix a instalat anul trecut, pe aeroportul internațional John Glenn Columbus din Ohio, un sistem robotizat de pizza disponibil non-stop pentru lanțul Donatos.

Obiectivul companiei este ca versiunile viitoare să poată asambla o pizza aproximativ o dată pe minut.

Unul dintre punctele asupra cărora lucrează inginerii este distribuirea sosului. În prezent, procesul ar dura aproximativ 9,5 secunde. Nipun Sharma, cofondator și director executiv al Appetronix, spune că echipa analizează un sistem asemănător unui cap de duș, care ar putea distribui sosul în aproximativ 1,5 secunde.

Compania cercetează inclusiv folosirea laserelor și ultrasunetelor pentru tăierea pizzei, ca alternativă la lama tradițională.

Gustul identic, de fiecare dată

Pentru companiile care dezvoltă astfel de sisteme, automatizarea nu înseamnă neapărat înlocuirea experienței umane, ci obținerea unui produs cât mai constant.

„Vrem să intrăm pe piața lanțurilor de restaurante”, explică Sharma. În acest model, obiectivul este ca pizza să aibă același gust de fiecare dată.

Ideea intră însă în conflict cu segmentul de restaurante care își construiesc identitatea tocmai în jurul preparării manuale și al interacțiunii dintre personal și client.

Paul Giannone, proprietarul restaurantelor Paulie Gee’s, spune că poziția sa nu s-a schimbat. În urmă cu cinci ani declara că nu va folosi niciodată un robot, iar astăzi își menține decizia. Restaurantele sale pun accent pe experiența de servire și pe relația directă cu clienții.

Și Senatore consideră că prezența oamenilor rămâne importantă, inclusiv în restaurantele care adoptă roboți. Dacă un sistem automatizat se defectează și nu există personal care să intervină, experiența clientului poate avea de suferit.

Tehnologia nu dispare odată cu falimentul companiilor

Eșecurile comerciale nu înseamnă însă că cercetarea în domeniu se oprește.

O parte din tehnologia dezvoltată de companiile dispărute ajunge la alte firme. Miso Robotics, companie americană cunoscută pentru robotul Flippy, destinat în special preparării cartofilor prăjiți, a achiziționat peste 300 de brevete care au aparținut companiei Zume.

Rich Hull, directorul executiv al Miso Robotics, consideră că viziunea Zume asupra preparării robotizate a pizzei a fost corectă din punct de vedere tehnologic, dar a apărut prea devreme pe piață.

Pentru moment, restaurantele trebuie să aleagă între eficiența oferită de automatizare și experiența asociată preparării tradiționale. Iar faptul că mai multe companii au eșuat nu i-a convins pe toți antreprenorii să renunțe la idee.

Lee Kindell rămâne convins că un robot complet autonom pentru pizza va exista.

„Nu am nicio îndoială că va exista un robot complet autonom pentru pizza. Întrebarea este cine va reuși primul”, spune el.