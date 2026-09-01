Ciprian Nicolas, unul dintre francizații Spartan, operează în prezent șapte restaurante în cinci orașe, după investiții totale de aproximativ 10 milioane de lei. Businessul său a generat venituri de 9,3 milioane de lei în primul semestru din 2026, cu aproape 50% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025, notează Economedia.

Ciprian Nicolas a intrat în rețeaua Spartan în 2018, când a deschis prima unitate, în urma unei investiții de aproximativ 1 milion de lei. În opt ani, antreprenorul și-a extins portofoliul la șapte restaurante, iar cifra de afaceri cumulată a ajuns la aproape 71 de milioane de lei.

În primul semestru din 2026, businessul a înregistrat venituri de 9,3 milioane de lei, față de 6,2 milioane de lei în perioada similară din 2025, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 50%. Pentru întregul an, antreprenorul estimează o cifră de afaceri de circa 20 de milioane de lei.

De la o investiție de 1 milion de lei la șapte restaurante

Prima unitate Spartan a fost deschisă în 2018 și a necesitat o investiție de aproximativ 1 milion de lei. Alegerea modelului de franciză a fost una dintre deciziile importante pentru dezvoltarea ulterioară a businessului.

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„Pentru mine, franciza a însemnat accesul la un brand și la o experiență pe care le-aș fi construit mult mai greu de unul singur. Am avut acces la proceduri, know-how și la o echipă de la care am putut învăța. Atenție! Franciza nu înseamnă că antreprenorul nu mai are nimic de făcut. Dimpotrivă, trebuie să muncești, să fii serios, să respecți procedurile și să fii implicat zi de zi în business”, spune Ciprian Nicolas.

Afacerea a crescut constant odată cu extinderea rețelei de restaurante. Dacă în primul an cifra de afaceri a fost de aproximativ 2 milioane de lei, în 2025 aceasta a ajuns la 13 milioane de lei.

Cele șapte restaurante sunt situate în Alba Iulia, Turda, Târgu Mureș, Craiova și Râmnicu Vâlcea. Una dintre unitățile cu cele mai bune rezultate este cea din Carolina Mall Alba Iulia.

„Cred foarte mult în implicarea directă în business. Restaurantul din Alba Iulia are rezultate foarte bune și pentru că este în orașul în care locuiesc și pot controla personal activitatea. Trebuie să precizez însă că toate locațiile pe care le-am deschis au rezultate bune, inclusiv cele din orașe mai mici”, afirmă antreprenorul.

Aproape 500.000 de clienți pe an

Businessul are în prezent aproximativ 95 de angajați și deservește circa 500.000 de clienți anual. De la deschiderea primei unități, restaurantele operate de Ciprian Nicolas au avut aproximativ 3 milioane de clienți.

Investițiile totale realizate până acum în dezvoltarea portofoliului se ridică la aproximativ 10 milioane de lei. Pentru următoarea etapă, antreprenorul are în plan extinderea rețelei, inclusiv printr-o unitate Spartan în Bistrița, programată pentru anul viitor.

Planurile pentru următorii trei-cinci ani vizează creșterea numărului de restaurante și consolidarea portofoliului Spartan.

Potrivit datelor prezentate de companie, perioada medie de recuperare a investiției într-un restaurant Spartan este de 33 de luni.

Cât costă o franciză Spartan

Investiția pentru deschiderea unui restaurant Spartan în sistem de franciză începe de la 1,35 milioane de lei. Costurile includ o taxă de franciză de 78.000 de lei și plata unei redevențe lunare de 6% din vânzări.

Ciprian Nicolas a intrat în rețea după o experiență antreprenorială construită în mai multe domenii. Absolvent al Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, acesta a lucrat inițial în contabilitate, apoi în vânzări și distribuția de produse alimentare. Din 2006 a început să își dezvolte propriile afaceri în retail.

Modelul de franciză i-a permis ulterior să transforme prima unitate într-un business cu mai multe locații, investiții succesive și o echipă de aproximativ 95 de angajați.

Spartan are 57 de restaurante la nivel național

Spartan a fost fondat în 2012 de antreprenorul Ștefan Mandachi și face parte din grupul Strong MND Corporation. Rețeaua numără în prezent 57 de restaurante, dintre care 25 sunt spații proprii, iar 32 sunt operate în sistem de franciză.

Restaurantele Spartan sunt prezente în București, Alba Iulia, Arad, Bacău, Baia Mare, Botoșani, Brașov, Brăila, Constanța, Cluj-Napoca, Craiova, Deva, Focșani, Galați, Iași, Piatra Neamț, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Suceava, Târgu-Jiu, Timișoara, Turda și Drobeta-Turnu Severin.

La nivel național, rețeaua are peste 1.000 de angajați.

În 2025, Spartan a încheiat anul cu o cifră de afaceri de peste 270 de milioane de lei la nivelul întregii rețele și aproximativ 4,5 milioane de clienți. Restaurantele proprii au generat aproximativ 145 de milioane de lei, iar cele operate în sistem de franciză au contribuit cu circa 125 de milioane de lei.

Pe lângă Spartan, Strong MND operează alte trei rețele de restaurante în regim de franciză: Hercule, cu trei restaurante, Tyranozaur și Wokfull.