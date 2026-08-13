Într-un sector afectat de lipsa forței de muncă, unii patroni de restaurante din Spania ajung să prefere angajații cu vârsta de peste 45 de ani. Experiența, stabilitatea și șansele mai mari ca aceștia să rămână pe termen lung sunt principalele motive invocate de angajatori, conform Mediafax Spania.

Un caz din Sevilla a atras atenția după ce proprietarul unui restaurant a anunțat că va intervieva doar candidați cu vârsta de peste 45 de ani. Potrivit publicației La Razón, Mariano García, care conduce de aproape 50 de ani restaurantul familiei sale, spune că decizia este legată în primul rând de dificultatea de a păstra personalul.

„Vin să lucreze o lună sau două și apoi pleacă la Ibiza”

García susține că o parte dintre tinerii care se angajează în industria ospitalității urmăresc mai degrabă să câștige bani într-o perioadă scurtă decât să construiască o carieră în domeniu.

„Vin să lucreze o lună sau două, să ia 1.500 de euro pe lună și apoi să plece la Ibiza sau Mallorca”, a explicat patronul.

În acest context, el spune că preferă persoane mai mature, despre care consideră că sunt mai interesate de un loc de muncă stabil și care au deja experiență în domeniul ospitalității.

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Experiența profesională, mai importantă decât vârsta

Patronul din Sevilla precizează că nu consideră tinerețea o problemă în sine. Restaurantul său participă inclusiv la programe de schimb cu universități italiene și primește studenți interesați să învețe meserie.

Problema apare, în opinia sa, atunci când candidații se prezintă drept ospătari după ce au lucrat doar în restaurante fast-food sau în francize.

Într-un restaurant tradițional, spune García, ospătarul trebuie să aibă cunoștințe și abilități care merg dincolo de preluarea comenzilor. Printre acestea se numără servirea vinului, prezentarea și tranșarea cărnii la masă și cunoașterea modului corect de servire pentru diferite produse.

Salariile, parte din soluția pentru lipsa personalului

Oferta adresată exclusiv persoanelor de peste 45 de ani a fost criticată, fiind considerată de unii drept o formă de discriminare pe criterii de vârstă.

García susține însă că experiența sa de zeci de ani în domeniu l-a determinat să caute angajați care să rămână mai mult timp în echipă.

În același timp, patronul consideră că responsabilitatea pentru stabilitatea personalului nu revine exclusiv angajaților. Pentru a păstra oamenii buni, spune el, restaurantele trebuie să ofere salarii suficient de mari încât angajații să aibă motive să rămână.

Problema este una mai largă pentru industria ospitalității din Spania, unde recrutarea și păstrarea personalului continuă să fie o provocare, în special în perioadele cu activitate turistică intensă.