Castel Monastero, un fost sat medieval din zona Castelnuovo Berardenga, în provincia Siena, a fost transformat într-o destinație de lux care păstrează structura și atmosfera așezării istorice. Complexul include 70 de camere și suite, două restaurante, dintre care unul cu stea Michelin, precum și un centru spa de peste 1.500 de metri pătrați, conform Reporter Gourmet.

Situat în peisajul rural al Toscanei, între vii, păduri și dealurile din zona Sienei, Castel Monastero își păstrează aspectul unui mic sat, cu străduțe, curți interioare, piețe și clădiri istorice. Proprietatea face parte în prezent din grupul The Leading Hotels of the World, după un amplu proiect de recuperare și conservare.

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Aproape 1.000 de ani de istorie

Primele mențiuni documentate despre loc datează din secolul al XI-lea, când așezarea era cunoscută sub numele de Sarna. Legătura cu mănăstirea din apropiere, Abbazia di Berardenga, a dus ulterior la adoptarea numelui Monastero.

Între secolele al XII-lea și al XIV-lea, satul a aparținut puternicei familii Berardenghi și a fost implicat în conflictele dintre Siena și Florența. În 1208 a rezistat unui asediu, iar câteva decenii mai târziu a fost cucerit de Guido di Montfort și transformat într-un punct militar în timpul confruntărilor dintre cele două orașe.

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După încheierea marilor conflicte politice, destinația a intrat într-o altă etapă. Familia Chigi Saracini a transformat-o într-o reședință de țară destinată vânătorii, recoltării și vieții rurale.

Transformarea în resort a avut loc în perioada recentă, după preluarea proprietății de către familia Marcegaglia și demararea unui proiect de restaurare. Obiectivul a fost păstrarea structurii originale și adaptarea ei la o nouă funcțiune.

Un hotel răspândit pe străzile unui sat

Una dintre particularitățile Castel Monastero este modul în care au fost amenajate spațiile de cazare. Cele 70 de camere și suite nu sunt concentrate într-o singură clădire, ci sunt distribuite de-a lungul diferitelor străzi ale satului medieval.

Oaspeții ajung la camere traversând mici piețe, scări, pasaje din piatră și curți interioare. Piața mănăstirii reprezintă centrul vieții cotidiene, fiind folosită pentru întâlniri, mic dejun și accesul către spa și restaurante.

Camerele și suitele combină elemente istorice cu amenajări contemporane. Superior și Deluxe oferă priveliști către sat sau către peisajul rural, în timp ce camerele Prestige includ mici zone de living. Junior Suite, Executive Suite și Royal Suite extind spațiile de cazare, ultimele având vedere către terenurile agricole și Abbadia d’Ombrone.

O alternativă este Villa Lavanda, o proprietate de 160 de metri pătrați dispusă pe două niveluri. Vila are trei dormitoare, living, grădină cu jacuzzi și terasă cu vedere către vii. Interiorul păstrează elemente istorice, inclusiv fresce asociate familiei Chigi Saracini, alături de mobilier vechi și elemente de design contemporan.

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Două restaurante, două interpretări ale bucătăriei toscane

Oferta gastronomică este construită în jurul a două restaurante, Cantina și Contrada, care propun stiluri diferite de bucătărie.

Cantina funcționează în fostele spații în care erau păstrate vinul, uleiul și proviziile mănăstirii. Pereții din piatră și bolțile din cărămidă păstrează aspectul istoric al încăperilor.

Meniul pornește de la rețete tradiționale toscane, reinterpretate prin tehnici contemporane. Preparatele urmăresc sezonalitatea ingredientelor și a producției agricole locale. Primăvara sunt folosite, printre altele, sparanghelul, ierburile spontane, anghinarea și mazărea, vara predomină roșiile, dovleceii și legumele de sezon, în timp ce toamna aduce ciuperci, castane și vânat. Iarna, meniul revine la supe, leguminoase și preparate gătite lent.

Cel de-al doilea restaurant, Contrada, reprezintă componenta gastronomică mai sofisticată a resortului și a fost recompensat cu o stea Michelin. Bucătăria propusă aici pornește de la gastronomia toscană, dar folosește un limbaj contemporan, cu preparate mai sobre și accent pe ingredientele individuale.

La acestea se adaugă Chigi Bar, destinat aperitivelor și cocktailurilor, precum și Aqva Pool Bar, amplasat lângă piscina exterioară. Acesta propune preparate mai simple, vinuri locale și cocktailuri pentru sezonul cald.

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Chef Davide Canella pune accent pe ingredientele locale

Bucătăria celor două restaurante este coordonată de Executive Chef Davide Canella, alături de Sous Chef Vittorio Petrillo. Filosofia gastronomică pornește de la produsele locale și de la ideea că tehnica trebuie să susțină ingredientul, fără să devină elementul central al farfuriei.

Legumele provin din grădinile din zonă, carnea este luată de la producătorii locali, iar uleiul extravirgin este folosit în numeroase preparate. Chiar și atunci când prezentarea este contemporană, legătura cu peisajul rural al Sienei rămâne prezentă în preparate.

Pe parcursul anului sunt organizate și evenimente gastronomice, inclusiv cine în colaborare cu alți bucătari, întâlniri dedicate vinului și seri de operă. Un alt proiect este „Domenicile del Villaggio”, care aduce în piața satului producători locali, artizani, muzică și mese comune.

Spa de peste 1.500 de metri pătrați

Monasterii Spa ocupă peste 1.500 de metri pătrați și a fost recent renovat. Din 2026, accesul la spa este inclus în sejurul tuturor oaspeților.

Complexul include saună finlandeză, bio-saună, hammam, dușuri multisenzoriale, traseu Kneipp, jacuzzi și două piscine interioare. Una dintre piscine folosește o concentrație ridicată de sare și temperatura apei pentru relaxarea musculară. În exterior există alte trei piscine, amplasate în zona verde a proprietății, precum și o sală de fitness.

Zona de wellness include și tratamente dezvoltate împreună cu Biologique Recherche. Proprietatea folosește în cadrul unor ritualuri și esențe obținute din plante cultivate chiar în interiorul domeniului, transformate ulterior în uleiuri și alte preparate naturale.

Prin păstrarea structurii de sat medieval, integrarea restaurantelor în spațiile istorice și folosirea produselor locale în oferta gastronomică, Castel Monastero încearcă să lege experiența hotelieră de teritoriul în care se află. Fosta așezare rurală din zona Sienei funcționează astăzi ca resort de lux, fără ca elementele istorice care i-au definit identitatea să fie eliminate.