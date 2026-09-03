Valurile de căldură tot mai frecvente transformă bucătăriile restaurantelor în adevărate cuptoare, unde temperaturile depășesc adesea 50°C. Pentru a proteja sănătatea bucătarilor și a moderniza sectorul HoReCa, o alianță globală formată din 50 de chefi de top și 30 de organizații de mediu, Global Cooksafe Coalition (GCC), cere renunțarea la echipamentele pe gaz și trecerea rapidă la tehnologia cu inducție.
Echipa de bucătari implicată în proiect a raportat că temperatura din spațiul de lucru scade cu până la 10 grade Celsius atunci când se renunță la arzătoarele pe gaz în favoarea plitelor cu inducție.
Pe lângă crearea unui mediu de muncă mult mai suportabil, studiile de specialitate indică avantaje financiare și operaționale considerabile:
Deși beneficiile sunt evidente, inclusiv eliminarea noxelor rezultate din arderea gazului, reprezentanții alianței subliniază că investiția inițială în noile echipamente reprezintă un obstacol major pentru restaurantele mici și mijlocii.
Mișcarea, inițiată în Australia și extinsă recent în Spania, Franța și Marea Britanie, solicită guvernelor și autorităților locale să ofere subvenții și asistență tehnică pentru sprijinirea acestei tranziții.
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