Vara se încheie cu o tendință clară în lumea băuturilor „fancy”: consumatorii caută tot mai mult opțiuni „low” (cu un conținut redus de alcool, zahăr și calorii), precum și combinații bazate pe sucuri și ingrediente naturale. Cu toate acestea, rețetele clasice de cocktail își păstrează supremația, mojito fiind în continuare vedeta incontestabilă a sezonului, anunță EFE.

Ce cocktailuri preferă consumatorii?

Potrivit datelor furnizate de compania de consultanță Nielsen IQ (NIQ), clasamentul celor mai populare cocktailuri este dominat de opțiuni răcoritoare și ușor de consumat:

Mojito: Se află în fruntea preferințelor, fiind ales de 51% dintre consumatori.

Piña Colada: Ocupă locul al doilea, cu o preferință de 37%.

Daiquiri: Este una dintre marile surprize ale anului, urcând de pe locul 7 pe locul 4, cu o cotă de 33%.

Consumul general de cocktailuri a înregistrat o creștere de până la 14% în ultimul an. Romul rămâne ingredientul vedetă (prezent în 3 din cele mai populare 5 rețete), fiind opțiunea preferată pentru 32% din reprezentanții Generației Z.

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Fenomenul „low alcohol”

Atenția la sănătate și stilul de viață echilibrat a transformat piața băuturilor. Consumul variantelor slab alcoolice sau fără alcool a crescut de la 11% în 2025 la 16% în 2026, în timp ce 65% dintre consumatori declară că își moderează aportul de alcool.

„Preocuparea pentru cantitatea de alcool, dar și pentru zahăr și calorii a crescut considerabil. Dacă un cocktail convențional are între 12 și 25 de grade de alcool, noile propuneri ajung la mai puțin de 8 grade, o tărie similară cu cea a unei beri”, explică Juan Carlos Muñoz, președintele Federației Bartenderilor din Spania .

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