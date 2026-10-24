Produsele cu trufe câștigă teren și în România. Consumatorii caută însă mai ales variante simple, ușor de folosit acasă. Pateul din ficat de gâscă, pesto-ul verde și pesto-ul cu ciuperci sunt printre preferatele clienților Comorile lui Solomon.

Sorin Ienovan, administratorul brandului, spune că publicul român începe să privească diferit produsele premium. Cantitatea nu mai este întotdeauna criteriul principal și tot mai mulți consumatori caută gust, origine și calitate. „Au început încet-încet românii să treacă de la consumul de produse multe și proaste. Preferă cantitate mică și calitativă”, spune Sorin Ienovan.

Ce produse cu trufe caută românii

Cele mai populare sunt produsele pe care consumatorul știe imediat cum să le folosească. „Cel mai practic pentru români este pateul de ficat de gâscă. Nu trebuie să mai prepari nimic, doar îl întinzi pe pâine”, explică Ienovan. Urmează pesto-ul verde cu trufe. Este un produs deja familiar pentru mulți consumatori. „Toată lumea știe de pesto verde. Când aud de pesto verde cu trufe, găsesc ceva care este pe înțelesul lor.”

Și combinația dintre ciuperci și trufe atrage publicul. „Toată lumea este înnebunită după ciuperci. Dacă este și cu trufe, este și mai bine”, mai spune administratorul.

Materia primă folosită de Comorile lui Solomon este românească. „Din România provin trufele. Din Munții Cernei”, explică Sorin Ienovan. De fapt, de la culegătorii avizați de companie. El mai precizează că firma își asigură singură această resursă, fără intermediari din centre de colectare.

Originea trufelor contează și pentru povestea produselor. Brandul încearcă să construiască rețete în care ingredientul premium rămâne recognoscibil.

Produsul care a devenit „o experiență”

Produsele companiei au obținut și două distincții internaționale. Un stagionato cu trufe a obținut bronzul la Basel, iar Foie gras-ul cu trufe a câștigat locul întâi în Franța. Întrebat ce au apreciat jurații, Ienovan vorbește despre răbdarea din spatele produsului. „Le-a plăcut foarte mult că se simte în produs, când îl consumați, răbdarea în a-l prepara”, explică el. Apoi descrie foie gras-ul drept un produs simplu, dar foarte atent construit. „Este atât de bun și atât de simplu și elegant în gust, că noi nu-i mai spunem produs. Spunem că este o experiență”, conchide el.

Una dintre problemele pieței este diferența dintre produsul autentic și cel construit în jurul aromatizanților. Pentru un consumator fără experiență, diferența poate fi greu de sesizat. „Prea puțini pot să-și dea seama ce este aromă și ce este esență de trufe”, mai spune Ienovan. „Dacă nu ai paleta formată, nu prea îți dai seama”, completează el.

Tocmai aici intervine responsabilitatea producătorului, consideră administratorul. „Este foarte important ca omul care le produce să nu mintă că este esență când, de fapt, este aromă”.

El mai afirmă că esența este dificil de obținut și există puțini producători specializați. El susține că aromele sunt mult mai ieftine și mai ușor de găsit.

Trufele și foie gras-ul sunt asociate, de regulă, cu gastronomia de lux. Publicul acestor produse începe însă să se diversifice, spune Sorin Ienovan. „De obicei, produsele noastre sunt cumpărate de oameni cu venituri medii, venituri ridicate”. Dar nu numai aceștia. „Au început și oamenii care nu au venituri foarte importante să cumpere produsele noastre. Văd foarte mult calitatea”, mai arată el.

Deși schimbarea este una lentă, administratorul companiei spune că este vizibilă. „Românii încep să prefere cantitate mică și calitativă și foarte, foarte delicioasă, din ce în ce mai mult.”

Materia primă poate reprezenta jumătate din preț

Ingredientele premium se reflectă direct și în prețul final. Întrebat cât cântărește materia primă în costul produsului, Ienovan estimează aproximativ 50%. „Contează, vă dați seama. Este un factor important”, spune administratorul.

Comorile lui Solomon își vinde produsele online și participă frecvent la târguri. Brandul a fost prezent recent la Artizan Food Market și Raw Wine, în București. „Facem turneu în țară. Cam în fiecare lună mergem în două-trei orașe să ducem produsele noastre”, mai spune Sorin Ienovan.

Pentru producător, interesul tot mai mare pentru asemenea produse arată și o schimbare de mentalitate. Consumatorii nu mai caută doar cantitate. Încep să fie atenți și la gust, origine și calitatea ingredientelor.