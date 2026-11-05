Vinul ecologic al lui Brad Pitt. Cum a transformat actorul o proprietate istorică de 60 de milioane de euro din Provence într-o afacere agricolă de succes

05 nov. 2026, Articole / Reportaje
Vinul ecologic al lui Brad Pitt. Cum a transformat actorul o proprietate istorică de 60 de milioane de euro din Provence într-o afacere agricolă de succes
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Cuprins
  1. Parteneriatul strategic care a schimbat regulile jocului
  2. Milioane de sticle și extinderea brandului

Mulți îl cunosc pe Brad Pitt pentru rolurile sale legendare de la Hollywood, însă de mai mulți ani actorul conduce și unul dintre cele mai ambițioase proiecte vitivinicole din Franța. Investiția sa de peste 60 de milioane de euro în Château Miraval, o proprietate istorică situată în inima regiunii Provence, s-a transformat într-un afacere internațională de succes bazată exclusiv pe agricultură ecologică.

Domeniul se întinde pe 500 de hectare și cuprinde podgorii întinse, livezi de măslini seculari, păduri și un castel istoric care servește drept centru operațional al complexului. Conform La Razon, actorul a impus un model agricol strict, fără pesticide, erbicide sau substanțe chimice sintetice, făcând din sustenabilitate pilonul central al afacerii.

Parteneriatul strategic care a schimbat regulile jocului

Înainte de implicarea actorului, moșia producea aproximativ 150.000 de sticle de vin pe an. Punctul de cotitură a fost cooptarea familiei Perrin, una dintre cele mai renumite dinastii vitivinicole din Franța.

Această colaborare a adus o modernizare masivă a instalațiilor, extinderea suprafețelor cultivate și o distribuție globală, menținând totodată standardele ecologice. Brad Pitt s-a implicat direct nu doar financiar, ci și în deciziile de imagine, designul sticlelor și strategia de piață. Astfel, vinurile domeniului au obținut certificări de prestigiu sub denumirile de origine Côtes de Provence și Coteaux Varois.

Milioane de sticle și extinderea brandului

Marele succes internațional a venit odată cu lansarea sortimentului Miraval Rosé 2012. Primele mii de sticle s-au epuizat în doar câteva ore de la lansare, uimind întreaga industrie de profil și propulsând crama în topul producătorilor de rosé premium la nivel mondial.

În prezent, crama produce milioane de sticle anual și și-a diversificat portofoliul, lansând inclusiv ulei de măsline presat la rece din producție proprie ecologică. Ceea ce a început ca o simplă achiziție imobiliară de lux a devenit un adevărat imperiu agricol sustenabil și un brand de referință pe piața internațională.

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