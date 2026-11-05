Dezbaterea G4Media „Controlul greutății: implicațiile mai puțin cunoscute ale obezității și soluțiile disponibile”, a vorbit despre efectele obezității asupra întregului organism, din perspective medicale diferite: inimă, metabolism, sănătate reproductivă, tratamente disponibile și rolul stilului de viață.

În a doua parte a dezbaterii s-a discutat despre stilul de viață, cercul oboselii și sprijin nutrițional: somn, stres, alimentație și rolul suplimentelor. O discuție despre felul în care obiceiurile zilnice, somnul și starea psihică influențează greutatea și despre ce sprijin nutrițional este util.

Cercul oboselii. Cum somnul puțin și stresul schimbă hormonii foamei și saturației și de ce alegem dulce și ultraprocesate când suntem epuizați.

Stresul, anxietatea și mâncatul emoțional. Când e o problemă de voință și când e nevoie de un psiholog sau psihiatru.

Mișcare, mușchi și energie. Sedentarismul de birou, protejarea masei musculare când slăbești (inclusiv sub tratament) și rolul proteinelor.

Alimentație și suplimente. Ce ajută, ce nu. „Foamea ascunsă” (vitamina D, fier, B12, magneziu), când un supliment e util, când e doar o speranță și de ce se discută cu medicul, mai ales alături de injecții sau după chirurgie.

Mădălina Tita, psiholog clinician și consilier dezvoltare personală la Dream Therapy Hub a dezvăluit de ce problemele de obezitate au de obicei în spate anxietatea și nevoia de a rezolva problemele existenței zilnice prin mâncare:

„În practică am întâlnit situații în care un om, o persoană are dificultăți în a slăbi datorită felului în care se raportează la mâncare. Mănânc ca să mă ascund, mănânc ca să mă simt bine, mănânc pentru că vreau plăcere, mănânc pentru că am nevoie să pun și bun. Mă nemulțumește zona asta din viața mea, și aici simt plăcere.

Ajung acasă nemulțumit după o zi în care am avut diferite situații care mi-au adus anxietate. M-au nemulțumit teribil și mă duc acasă să mă relaxez. Mănânc ceva bun la ore târzii.

În momentul în care noi ne refugiem în mâncare ca să căutăm confort, acest stil ne afectează sănătatea, pentru că noi nu rezolvăm o situație, noi nu rezolvăm emoțiile care stau la baza nevoii de a mânca mai mult. Mâncăm o cantitate, dar tindem să cerem mai mult, să ne ducem către dulciuri, pentru că ne face plăcere, avem un confort atunci când mâncăm, sau mâncăruri pe care trebuie să le ronțăim pentru a putea scăpa de anxietate. Am nevoie să ronțăi ceva, să rod ceva, când? Seara.

Creierul meu nu procesează emoția, doar o depune în alte zone din organism, pe alte organe și în felul acesta ajungem să fim și mai nemulțumiți, pentru că am avut un comportament care nu ne-a făcut bine, emoțiile noastre sunt în continuare acolo, dar mai adăugăm și ceva în plus, încă o nemulțumire”.

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