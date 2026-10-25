FOTO-VIDEO | O brânză maturată într-un vas de lut, una dintre inovațiile prezentate la SIAL 2026 / Consumatorul poate alege cât timp este maturată

25 oct. 2026, Gusturi locale
Foto: Facebook Raluca Dumitrana (Economie Rurală)
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O brânză cu pastă tare, maturată într-un vas de lut închis, a atras atenția la SIAL, unul dintre cele mai importante târguri internaționale dedicate industriei alimentare. Metoda de maturare și posibilitatea de a alege durata procesului, de la două la șase luni, au fost printre detaliile prezentate de producător.

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Raluca Dumitrana, de la Economia Rurală, a descoperit produsul la târg și a povestit experiența pe Facebook. Brânza este maturată în interiorul unui recipient din lut, la temperatură controlată, într-un mediu închis, care creează condiții specifice pentru evoluția produsului.

Foto: Facebook Raluca Dumitrana (Economie Rurală)

Vasul și brânza cântăresc împreună aproximativ 1,2 kilograme. Pe măsură ce maturarea avansează, brânza pierde din umiditate, iar textura și gustul se pot modifica.

Brânza poate fi maturată în funcție de preferințe

Din explicațiile oferite de producător reiese că durata maturării influențează caracteristicile brânzei. La aproximativ două luni, aceasta ar avea o textură mai ușoară și un gust mai delicat, în timp ce o maturare de șase luni ar duce la un produs cu alte caracteristici de textură și aromă.

Recipientul din lut permite păstrarea brânzei în interiorul său pe durata maturării. Conceptul prezentat pune accent pe posibilitatea de a alege momentul în care produsul este consumat, în funcție de preferințele cumpărătorului.

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