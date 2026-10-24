Casa de Negustori Popou, producător din Tecuci, județul Galați, prezent pe piața din România din 2001, și-a dezvoltat portofoliul de la muștarul tradițional la produse cu ingrediente și combinații neobișnuite. Compania a lucrat șapte ani la dezvoltarea unui muștar cu miere, fără zahăr adăugat, iar acum pregătește extinderea gamei cu noi sortimente și o linie de zece sosuri.

Dan Cristea, reprezentantul companiei, a prezentat produsele la târgul internațional SIAL Paris, unde producătorul a venit inclusiv cu două variante noi de muștar, inspirate din aromele Orientului Mijlociu și Îndepărtat.

De la muștarul tradițional la produse cu arome neobișnuite

Casa de Negustori Popou a început activitatea în 2001, cu producția de muștar. Ulterior, compania a încercat să își extindă portofoliul către conserve, inclusiv castraveți și gogoșari murați, cu ajutorul fondurilor europene.

Extinderea s-a lovit însă de dificultăți legate de aprovizionarea cu materii prime și de costurile de producție. Potrivit lui Dan Cristea, compania nu a anticipat suficient de bine, la acel moment, nevoia unor contracte de furnizare care să îi asigure prețuri competitive.

„Ne-am dat seama că eram mult departe de prețul pieței”, a explicat, pentru G4Food, reprezentantul companiei, referindu-se la experiența dezvoltării gamei de conserve.

În anii care au urmat, producătorul a trebuit să gestioneze și alte provocări, de la integrarea ingredientelor în rețete și accesul la finanțare până la schimbările legislative și dificultățile de recrutare.

Șapte ani pentru dezvoltarea unui muștar cu miere, fără zahăr adăugat

Unul dintre produsele pe care compania își construiește diferențierea este gama de muștar cu miere, dezvoltată pe parcursul a șapte ani.

Ideea a pornit de la analiza tendințelor de consum și de la dorința de a crea o rețetă în care mierea să înlocuiască zahărul adăugat. Potrivit reprezentantului companiei, producătorul a observat că unele produse similare de pe piață combinau mierea cu zahărul și a decis să dezvolte o alternativă fără zahăr adăugat.

Gama a pornit de la trei variante și a ajuns la cinci sortimente. Cele mai recente două, Bazar Spice și Marsala Spice, au fost dezvoltate cu aproximativ două săptămâni înainte de participarea la SIAL Paris.

Noile rețete urmăresc să aducă în categoria muștarului combinații de arome inspirate din gastronomia Orientului Mijlociu și a Orientului Îndepărtat.

Produsele sunt disponibile în retailul modern, în magazine gourmet din țară și prin intermediul magazinului online al companiei, conutache.ro.

Producătorul român a fost prezent la SIAL Paris, unul dintre cele mai mari târguri internaționale dedicate industriei alimentare.

Articol realizat cu sprijinul Ralucăi Dumitrana (Economie Rurală).