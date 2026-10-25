Un bărbat din satul Nicula, județul Cluj, a transformat o idee simplă într-o grădină suspendată cu aproximativ 400 de ghivece de căpșuni. Sabin Pop a pornit de la zece plante, după ce a renunțat să cumpere mușcate pentru terasă, iar în doi ani a ajuns să recolteze fructe inclusiv în octombrie. Investiția totală nu a depășit 2.000 de lei, scrie Observator News.

Sabin Pop locuiește în satul Nicula și a început să cultive căpșuni în ghivece în urmă cu doi ani. Inițial, voia să își decoreze terasa cu mușcate, însă prețul florilor l-a determinat să caute o alternativă.

A cumpărat zece ghivece de căpșuni, fără să se aștepte ca experimentul să se transforme într-o activitate pe care să o extindă de la un sezon la altul.

„Am început acum 2 ani, cu 10 ghivece, am luat de la un magazin și am văzut că dă rezultate”, a povestit Sabin Pop, citat de Observator News.

După ce a observat că plantele se dezvoltă bine și produc fructe, bărbatul a decis să mărească treptat cultura. Anul trecut, a cumpărat 60 de stoloni de căpșuni, împreună cu ghivecele și substratul necesar cultivării.

În primăvara anului 2026, grădina sa ajunsese la aproximativ 400 de ghivece. Întreaga investiție a fost de cel mult 2.000 de lei, potrivit sursei citate.

Căpșuni în octombrie și noiembrie, dacă vremea permite

Unul dintre aspectele care diferențiază grădina din Nicula este faptul că plantele continuă să producă fructe și în sezonul rece. Dacă temperaturile rămân favorabile, căpșunii pot înflori și la începutul lunii noiembrie.

Potrivit estimărilor prezentate în reportaj, un ghiveci poate produce aproximativ 500 de grame de căpșuni pe an, în funcție de soi, dezvoltarea plantei și condițiile de cultivare.

Sistemul suspendat permite folosirea eficientă a spațiului disponibil, fără a fi nevoie de o suprafață mare de teren. Ghivecele pot fi amplasate în curți sau pe terase, iar recoltarea este mai comodă decât în cazul plantelor cultivate direct la nivelul solului.

Fructele sunt consumate de familie, transformate în dulceață sau oferite rudelor și vecinilor. La cules participă uneori și copiii și nepotul lui Sabin. Exemplul său i-a inspirat și pe alții din sat, unul dintre vecini amenajându-și, la rândul său, o cultură de căpșuni în ghivece suspendate.

Roșiile și legumele din grădină ajung și în cămară

Căpșunile nu sunt singurele plante cultivate în gospodăria lui Sabin Pop. Bărbatul are și roșii, unele dintre ele continuând să se coacă până în octombrie.

O parte din recoltă este consumată proaspătă, iar surplusul este păstrat pentru lunile de iarnă. În cămara familiei ajung murături din castraveți, varză, gogoșari, conopidă și gogonele.

Căpșunile sunt transformate în dulceață sau păstrate la congelator, pentru a putea fi consumate și după încheierea sezonului. Încurajat de rezultate și de spațiul disponibil în curte, Sabin Pop ia în calcul să mărească din nou numărul ghivecelor.