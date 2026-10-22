O afacere de familie din Bihor, înființată în 2013, a pornit de la pasiunea fondatorului pentru ciupercile de pădure și a ajuns să își dezvolte capacitățile de procesare și depozitare cu ajutorul fondurilor europene. Adrian Roșca, fondatorul Ecotravio SRL, a povestit pentru G4Food că accesul la finanțare a fost esențial pentru extinderea businessului, în timp ce fluctuațiile costurilor și schimbările legislative continuă să pună presiune pe activitate.

Ecotravio SRL este o societate bihoreană specializată în deshidratarea legumelor și a ciupercilor de pădure. Afacerea a fost înființată în 2013 de Adrian Roșca, într-o zonă înconjurată de păduri și dealuri, unde ciupercile sălbatice sunt o resursă sezonieră importantă.

„Am început această afacere în urmă cu peste 13 ani, fiind pasionat de ciuperci și locuind într-o zonă înconjurată de păduri și dealuri, unde cresc foarte multe ciuperci de pădure”, povestește antreprenorul.

Businessul a fost construit de la zero, împreună cu familia. Primele investiții au vizat infrastructura necesară procesării și păstrării produselor: hala de producție, echipamentele de prelucrare, spațiile de depozitare și camerele frigorifice.

În primii ani, accesul la finanțare a reprezentat una dintre principalele dificultăți. Fiind o companie nouă, fără istoric financiar și fără o cifră de afaceri consolidată, societatea a întâmpinat probleme în obținerea resurselor necesare dezvoltării.

Fondurile europene au ajutat la extinderea capacității de procesare

Un moment important în evoluția companiei a fost anul 2020, când familia din Bihor a accesat fonduri europene pentru construirea și extinderea capacităților de procesare și depozitare.

Investiția a permis companiei să își mărească spațiile de stocare și să își diversifice gama de produse. Capacitatea suplimentară de depozitare a devenit importantă și pentru planificarea activității pe parcursul întregului an.

„Am finalizat proiectul pe fonduri europene, care ne-a ajutat foarte mult în scalare și în evoluția pe partea de produse, precum și la mărirea gamei noastre. Având o capacitate de depozitare mult mai mare, putem să facem previziuni pentru tot anul”, explică Adrian Roșca.

Pentru o afacere care depinde de disponibilitatea sezonieră a materiei prime, posibilitatea de a procesa și păstra producția în condiții controlate este esențială.

Șase luni pentru recoltare și procesare

Ciupercile de pădure sunt produse perisabile, disponibile în funcție de sezon și de condițiile naturale. Potrivit fondatorului Ecotravio, perioada principală de recoltare se desfășoară între lunile mai și octombrie.

În aceste șase luni, compania trebuie să colecteze și să deshidrateze producția disponibilă, pentru ca produsele să poată fi comercializate și în restul anului.

După procesare, acestea sunt păstrate în spații speciale, cu temperatură controlată. Astfel, capacitatea de depozitare influențează direct modul în care compania își organizează producția, stocurile și livrările.

Specificul sezonier al activității presupune o planificare atentă a resurselor și a capacităților de lucru. Materia primă nu este disponibilă în cantități constante pe tot parcursul anului, iar perioada de recoltare trebuie valorificată cât mai eficient.

Schimbările legislative și costurile imprevizibile, provocări pentru antreprenor

Deși investițiile au susținut dezvoltarea companiei, mediul economic rămâne o sursă de incertitudine. Adrian Roșca spune că schimbările legislative și fiscale, precum și fluctuațiile costurilor, îngreunează planificarea pe termen lung.

Energia, cursul valutar și inflația se numără printre factorii care influențează activitatea. Modificările apărute pe parcursul anului pot obliga compania să își revizuiască bugetele și planurile de afaceri.

„Impredictibilitatea mediului de afaceri ne încurcă. An de an, schimbările de legi și de guverne nu ne creează o stabilitate. Ne facem un plan de afaceri pe care nu îl putem duce până la capăt și trebuie să îl schimbăm din mers, pentru că există fluctuații foarte mari pe toate părțile”, afirmă fondatorul Ecotravio.

Pentru o întreprindere de familie care trebuie să își asigure materia primă într-un interval sezonier limitat și să păstreze produsele pentru lunile următoare, variațiile de costuri complică atât estimarea cheltuielilor, cât și stabilirea prețurilor.

Experiența Ecotravio arată cum investițiile în procesare și depozitare pot susține dezvoltarea unei afaceri bazate pe resurse sezoniere, dar și cât de mult depinde activitatea unei companii mici de accesul la finanțare și de stabilitatea mediului economic.