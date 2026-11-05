Ministrul Agriculturii Florin Barbu a răspuns întrebărilor presei la Agri4 Future București legat de prețul motorinei și scumpirea alimentelor.

„Am avut o discuție pentru a crea un mecanism astfel încât în 2027 pe fermierii să poată achiziționa motorină fără acciză direct de la pompă… Acciza la motorină care poate fi achiziționată fără a fi compensată și direct de la pompă este undeva la 2,7-3 lei.

Dar să nu uităm în lucru, în sectorul vegetal din România taxarea este inversă la cereale. Asta înseamnă că tot ceea ce înseamnă utilități, tot ceea ce înseamnă consum de motorină, de utilaje, de reparații, statul român rambursează acel TVA către fermierii români. Deci, practic, fermierii beneficiază de plata accizei și rambursarea TVA-ului la motorină.

TVA pentru alimente

Având în vedere că se anunță creșteri de prețuri cu cel puțin 10%, având în vedere aceste șocuri cu care se confruntă populația, ministrul a fost întrebat dacă se pregătește vreo soluție și pentru consumatorii finali? De exemplu, scăderea TVA poate la alimentele de bază, cum au făcut alte țări?

„În momentul de față trebuie să avem o analiză la nivelul guvernului. Nu pot să vă spun eu dacă scădem TVA-ul la alimente. Dar știți că din 2023 noi am venit cu un pachet de măsuri privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Dacă ne uităm la inflația generală, este cu două puncte procentuale mai mare decât inflația la alimente. Înseamnă că acel mecanism a fost foarte bun.

Cred că trebuie să facem o analiză în guvernul României și am putea merge pe o plafonare, nu numai la alimentele de bază, la toate alimentele care sunt pe raft în magazinul de retail”.