Ministrul Agriculturii Florin Barbu: Cred că trebuie să facem o analiză în guvernul României și am putea merge pe o plafonare, nu numai la alimentele de bază, la toate alimentele care sunt pe raft

05 nov. 2026, Agribusiness
Ministrul Agriculturii Florin Barbu: Cred că trebuie să facem o analiză în guvernul României și am putea merge pe o plafonare, nu numai la alimentele de bază, la toate alimentele care sunt pe raft
Foto: G4Food
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Ministrul Agriculturii Florin Barbu a răspuns întrebărilor presei la Agri4 Future București legat de prețul motorinei și scumpirea alimentelor.

„Am avut o discuție pentru a crea un mecanism astfel încât în 2027 pe fermierii să poată achiziționa motorină fără acciză direct de la pompă… Acciza la motorină care poate fi achiziționată fără a fi compensată și direct de la pompă este undeva la 2,7-3 lei.

Dar să nu uităm în lucru, în sectorul vegetal din România taxarea este inversă la cereale. Asta înseamnă că tot ceea ce înseamnă utilități, tot ceea ce înseamnă consum de motorină, de utilaje, de reparații, statul român rambursează acel TVA către fermierii români. Deci, practic, fermierii beneficiază de plata accizei și rambursarea TVA-ului la motorină.

TVA pentru alimente

Având în vedere că se anunță creșteri de prețuri cu cel puțin 10%, având în vedere aceste șocuri cu care se confruntă populația, ministrul a fost întrebat dacă se pregătește vreo soluție și pentru consumatorii finali? De exemplu, scăderea TVA poate la alimentele de bază, cum au făcut alte țări?

„În momentul de față trebuie să avem o analiză la nivelul guvernului. Nu pot să vă spun eu dacă scădem TVA-ul la alimente. Dar știți că din 2023 noi am venit cu un pachet de măsuri privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Dacă ne uităm la inflația generală, este cu două puncte procentuale mai mare decât inflația la alimente. Înseamnă că acel mecanism a fost foarte bun.

Cred că trebuie să facem o analiză în guvernul României și am putea merge pe o plafonare, nu numai la alimentele de bază, la toate alimentele care sunt pe raft în magazinul de retail”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Agribusiness
05 nov.
VIDEO | Agri4 Future București | Tánczos Barna: „Nu vom găsi soluții aplicând aceleași tratamente pentru noile boli cu care se confruntă mediul”
VIDEO | Agri4 Future București | Tánczos Barna: „Nu vom găsi soluții aplicând aceleași tratamente pentru noile boli cu care se confruntă mediul”
Agribusiness
05 nov.
VIDEO | Florin Barbu: „Nu putem condiționa mâncarea românească de jaloane și ținte” / Ce schimbări cere ministrul pentru agricultura românească și ce credite pregătește pentru fermieri
VIDEO | Florin Barbu: „Nu putem condiționa mâncarea românească de jaloane și ținte” / Ce schimbări cere ministrul pentru agricultura românească și ce credite pregătește pentru fermieri
Video
05 nov.
VIDEO | Agri4Future România Obiectiv 2035 | Mesajul Comisarului European pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen: „Pregătim o strategie privind dreptul la locuire, pentru ca fiecare persoană dintr-o zonă rurală să își poată construi o viață în propriul mod și să aibă acces la infrastructura necesară”
VIDEO | Agri4Future România Obiectiv 2035 | Mesajul Comisarului European pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen: „Pregătim o strategie privind dreptul la locuire, pentru ca fiecare persoană dintr-o zonă rurală să își poată construi o viață în propriul mod și să aibă acces la infrastructura necesară”
Agribusiness
05 nov.
Agri4Future România Obiectiv 2035 | Mesajul Președintelui Nicușor Dan: „Securitatea alimentară trebuie să fie o componentă fundamentală a securității naționale” / Ce poziție va susține România în negocierile pentru viitorul buget european
Agri4Future România Obiectiv 2035 | Mesajul Președintelui Nicușor Dan: „Securitatea alimentară trebuie să fie o componentă fundamentală a securității naționale” / Ce poziție va susține România în negocierile pentru viitorul buget european
Agribusiness
05 nov.
Cum poate rămâne competitiv vinul românesc în următorii 10 ani? Viticultor: „Să nu mai plecăm capul că România nu are brand” 
Cum poate rămâne competitiv vinul românesc în următorii 10 ani? Viticultor: „Să nu mai plecăm capul că România nu are brand” 
Recomandări
Mediafax
Bărbatul cu IQ de 210, întrebat dacă Dumnezeu există. Ce spune despre viața după moarte
G4Media
Cristian Preda: Nicușor Dan a făcut aceeași greșeală ca Iohannis după ce și-a pus șapca MAGA. „A pariat pe Donald Trump” / Nicușor Dan n-a obținut nici măcar o șapcă
Economedia
Nazare nu exclude taxe și impozite noi în 2027
Mediafax Italia
Trucul italienilor: DE CE SĂ PUI bicarbonat în mașina de spălat?!
Mediafax Spania
ADIO căzilor de duș! De ce vor dispărea curând din băi?!
CSID
A cumpărat broccoli din supermarket, dar când a ajuns acasă a avut parte de un șoc. Ce se ascundea în buchețelele legumei: „O să mă fac că nu văd”
CSID
Alimentul redus cu 33% la Lidl din care poți face sirop pentru tuse. Rețeta naturală din bucătăria bunicii, cu bani puțini

Cele mai noi articole

STUDIU: Gastronomia, vinurile și natura, principalele motive de mândrie pentru români / Ce afectează cel mai mult imaginea României în străinătate
STUDIU: Gastronomia, vinurile și natura, principalele motive de mândrie pentru români / Ce afectează cel mai mult imaginea României în străinătate
Vinul ecologic al lui Brad Pitt. Cum a transformat actorul o proprietate istorică de 60 de milioane de euro din Provence într-o afacere agricolă de succes
Vinul ecologic al lui Brad Pitt. Cum a transformat actorul o proprietate istorică de 60 de milioane de euro din Provence într-o afacere agricolă de succes
Vinul din „Odiseea” care se dilua cu 20 de părți de apă! Ce băutură i-a dat Ulise ciclopului Polifem ca să-l îmbete? (P)
Vinul din „Odiseea” care se dilua cu 20 de părți de apă! Ce băutură i-a dat Ulise ciclopului Polifem ca să-l îmbete? (P)
VIDEO | Mădălina Tita (psiholog): În momentul în care ne refugiem în mâncare ca să căutăm confort, ne afectăm sănătatea, pentru că nu rezolvăm emoțiile care stau la baza nevoii de a mânca mai mult, ci mai adăugăm o nemulțumire
VIDEO | Mădălina Tita (psiholog): În momentul în care ne refugiem în mâncare ca să căutăm confort, ne afectăm sănătatea, pentru că nu rezolvăm emoțiile care stau la baza nevoii de a mânca mai mult, ci mai adăugăm o nemulțumire
VIDEO | Crispy, cartofi prăjiți și preparate făcute să fie mâncate rapid / Irinel Nicoară: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” 
VIDEO | Crispy, cartofi prăjiți și preparate făcute să fie mâncate rapid / Irinel Nicoară: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” 