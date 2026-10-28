Mirela Ion este inginer la Avioane Craiova, fabrica unde se construiesc avioane, iar în weekend culege trandafiri în grădina bunicii de la Brădeștii Bătrâni, în județul Dolj. Acolo cresc aproximativ 210 tufe de Rose de Rescht, un soi vechi și foarte parfumat. Din petalele lor se nasc produsele Baba: dulceață, sirop, petale uscate natural, hidrolat și macerat. Mirela coordonează totul, de la grădină la vânzare, iar părinții și două vecine îi sunt alături.

Primele tufe au fost plantate în 2024. De atunci, Mirela a vândut peste o mie de borcane de dulceață. Produsele se găsesc pe eMAG, Trendyol și Faire, la târguri și în magazine Carrefour din Craiova, Drobeta-Turnu Severin și Orșova. Pe site-ul brandului, un borcan de dulceață costă între 30 și 40 de lei, iar o pungă cu 20 de grame de petale uscate costă 20 de lei.

O amintire cu dulceață de trandafiri și o doamnă elegantă

Povestea Baba începe în copilăria Mirelei, pe când avea 5-6 ani. O fascina o doamnă de vreo 60 de ani, venită din vechea burghezie, cu un apartament plin de mobilă valoroasă. Într-o zi, aflată în vizită, a auzit-o spunând că dulceața de trandafiri devenise o raritate. „Nu știu de ce această întâmplare a rămas atât de vie în mintea mea, de parcă s-ar fi petrecut cu doar câteva ore în urmă. Cert este că, de atunci, am asociat dulceața de trandafiri cu rafinamentul și eleganța”, povestește Mirela Ion.

Și numele brandului vine din familie. În zona ei, „baba” este străbunica, femeia înțeleaptă care păstrează tradițiile casei. Mirela a avut și ea o astfel de „babă”: o femeie curajoasă, cu mult respect pentru pământ. „Fiecare dintre noi are o amintire dragă legată de bunica sau străbunica sa: o rețetă pregătită cu răbdare, un obicei de familie, un sfat sau mirosul bunătății care fierbea pe plită”, spune antreprenoarea.

De ce a ales Mirela Ion trandafiri Rose de Rescht

Rose de Rescht este un soi vechi, cu flori bătute de un roz intens și un parfum puternic. Grădinăreasa engleză Nancy Lindsay l-a găsit în orașul Rasht, din nordul Iranului, și l-a readus în Anglia în 1945 (Rosa „de Rescht”). Tufa crește până la 90-120 de centimetri și înflorește de mai multe ori pe an. Mirela s-a documentat înainte de plantare și a aflat că soiul se potrivește solului și climei de la Brădești.

Parfumul a cucerit-o din prima. De fiecare dată când privește florile, își amintește de vorbele bunicii ei, pentru care trandafirul era „un dar special de la Dumnezeu, pentru că l-a zămislit cu tot ce avea mai de preț: gingășie, frumusețe nemărginită, parfum îmbietor și petale de catifea”. Prima dulceață a ieșit la numai trei luni după plantare, mult mai repede decât se aștepta Mirela. „Când am gustat-o, a fost dragoste la prima linguriță. Avea gustul de acasă, de copilărie, amintirea doamnei elegante, al după-amiezilor liniștite petrecute pe terasă, când mă simțeam înconjurată de dragostea celor dragi”, își amintește ea.

Grija pentru trandafiri trece de la o generație la alta

Inginera de la Avioane Craiova lasă agricultura pe mâna celor care o stăpânesc. „Părinții mei mă ajută cu grădina de trandafiri și trebuie să recunosc că eu nu mă pricep foarte bine la agricultură. La culesul florilor ni se alătură și două vecine”, spune ea. Înainte de înflorire, tufele primesc tratamente prietenoase cu mediul, după sfaturile unei doamne agronom.

Mama ei are cea mai mare contribuție și veghează asupra fiecărei tufe. „O privesc cu drag și mă gândesc că, pentru generațiile care vin, va fi și ea o «Baba» în povestea familiei noastre, o femeie care emană bunătate, pricepere, grijă pentru pământ și dragoste pentru trandafiri”, spune Mirela despre mama ei.

Culesul de trandafiri începe la ora 7 dimineața

Florile se culeg devreme, în jurul orei 7:00. Contează ora, vremea și stadiul florii, iar sezonul trece repede. Mirela li se alătură vecinelor în weekend, iar diminețile acestea îi amintesc de clăcile de altădată. „Culegem florile și alegem petalele, iar între timp vorbim despre ce s-a mai întâmplat prin sat, despre emisiunile care ne plac sau despre ce am mai gătit. Uneori, privind în jur, am impresia că bunica e și ea acolo, cu noi”, mărturisește ea.

Petalele se usucă într-o cameră din casa bunicii, amenajată ca spațiu de lucru. Acolo, Mirela controlează temperatura și umiditatea, iar petalele stau la adăpost de lumina directă a soarelui. Pentru o pungă de 20 de grame, estimează că îi trebuie de trei până la patru ori mai multe petale proaspete.

Ziua cu 28 de kilograme de petale de trandafiri

Cea mai grea zi de până acum a venit odată cu o recoltă de 28 de kilograme de petale. Toate au trebuit spălate, puse la macerat și pregătite pentru dulceață cât erau încă proaspete și parfumate. „A fost multă muncă și a trebuit să mă organizez repede, dar m-am bucurat să văd cât de generoasă fusese grădina. Atunci am înțeles câtă grijă și câtă muncă sunt în spatele fiecărui borcan”, spune producătoarea.

Petalele uscate au multe întrebuințări în bucătărie. Eticheta Baba le recomandă pentru decorarea băuturilor și a cocktailurilor, în prăjituri, deserturi de ciocolată, plăcinte, porridge sau salate. Florile comestibile câștigă teren și în bucătăria chefilor români, pentru valoarea nutritivă și pentru rafinamentul pe care îl aduc în farfurie (flori comestibile pe masa de Florii).

Ceaiul din petale de trandafiri hrănește corpul și mintea

Cea mai iubită întrebuințare a petalelor rămâne însă ceaiul. Mirela amintește că medicina ayurvedică îl folosește ca elixir hrănitor și liniștitor. „O ceașcă de ceai de trandafir îți poate hrăni corpul, mintea și spiritul. Dacă ai simțit vreodată parfumul dulce al unui ceai de trandafir sau aroma dulce-amăruie, atunci poți înțelege de unde îi vine farmecul”, spune ea.

Rețeta ei are patru pași: 1-2 lingurițe de petale uscate la o ceașcă de apă fiartă; ceașca acoperită, ca aburul să păstreze aroma înăuntru; 3-5 minute de infuzie; la final, ceaiul se amestecă și se îndulcește cu miere sau stevia, după gust. Pentru momentul degustării, Mirela recomandă un îndemn al lui Pojong Sunim: „Nu înghiți ceaiul, ci soarbe-l ușor, permițând aromei să îți umple gura. Nu trebuie să ai o anumită atitudine specială în timp ce bei ceai, cu excepția recunoștinței”.

Vara, petalele merg și în băuturi reci. Mirela pregătește o limonadă cu sirop de trandafiri: sirop după gust în apă rece, zeamă de lămâie și câteva petale pentru decor. Bucătăria românească are și o băutură tradițională din petale de trandafir, trandafirata (rețeta de trandafirată).

Peste o mie de borcane cu dulceață de trandafiri

Primii clienți au fost prietenii, care au încurajat-o să transforme hobby-ul în afacere. Apoi a venit un telefon surprinzător. O doamnă care cumpărase un borcan de pe eMAG a sunat-o să-i spună cât de mult i-a plăcut și a comandat încă zece. Gama s-a extins treptat de la dulceață la sirop, petale uscate, hidrolat și macerat. Mirela a testat și boboci uscați, pudră și oțet de trandafiri.

Baba face parte dintr-un val de mici producători care readuc dulceața de trandafiri în cămările românilor, precum o familie din Banat cu peste 200 de tufe (povestea familiei din Banat). Planurile Mirelei includ mai mulți clienți și colaborări cu restaurante. Primul produs pe care l-ar recomanda rămâne dulceața, pe care o consideră un produs premium. „Cred că dulceața mea se deosebește prin aroma intensă și parfumul delicat al trandafirilor, care se păstrează în fiecare borcan. Mi-aș dori ca fiecare linguriță să ofere nu doar un gust aparte, ci și o mică bucurie, ca o amintire frumoasă”, spune ea.

Ceaiul de trandafiri poate concura cu ceaiul verde

Ceaiul verde are faima celei mai sănătoase băuturi calde, datorită antioxidanților. Ceaiul de trandafiri îi poate ține piept. Cercetătorii unui institut agricol din Israel au comparat ceaiul din petalele a 12 soiuri de trandafiri cu ceaiul verde (studiul). Cele mai bune ceaiuri de trandafiri au avut aproape de două ori mai mulți polifenoli, aceiași compuși antioxidanți pentru care e lăudat și ceaiul verde.

Diferențele dintre soiuri au fost mari. Printre cele mai bogate s-a numărat Rosa damascena, trandafirul parfumat din care se extrage uleiul de trandafiri. Ceaiul de trandafiri are în plus un avantaj: zero cofeină. Se poate bea seara, la fel de liniștit ca dimineața, iar cercetătorii îl recomandă ca băutură bogată în antioxidanți, simplu sau amestecat cu alte plante.

Pentru Mirela Ion, cea mai mare răsplată rămâne întâlnirea cu oamenii la târguri. Acolo, cei care gustă dulceața o privesc surprinși și îi spun cât de bună este. „Pentru câteva clipe, o linguriță de dulceață deschide o poveste: despre trandafiri, despre gustul de acasă și despre bucuria de a descoperi ceva făcut cu suflet. Aceste reacții sunt cele mai frumoase răsplăți pentru mine”, spune fondatoarea Baba.