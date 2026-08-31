Grâul a crescut cu peste 54% de la începutul anului, în timp ce porumbul a avansat cu aproape 22%. Tensiunile de la Marea Neagră, problemele recoltei din SUA și vremea extremă pun presiune pe oferta globală de cereale.

Prețurile porumbului și grâului au urcat la sfârșitul lunii august la cele mai ridicate niveluri din ultimii peste trei ani, pe fondul unor probleme de aprovizionare care afectează simultan mai multe regiuni producătoare.

Deși cele două cereale au evoluat în aceeași direcție, motivele sunt diferite. În cazul porumbului, piața este preocupată în special de recolta din Statele Unite. Pentru grâu, principalul risc îl reprezintă perturbarea exporturilor din regiunea Mării Negre, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Rusia și Ucraina.

Vremea extremă și cererea puternică de pe piețele internaționale amplifică presiunea.

Grâul, creștere de peste 54% de la începutul anului

Contractele futures pentru grâu au încheiat ședința de vineri cu o creștere de 3,1%, la 784 de cenți pe bushel. În timpul tranzacțiilor, prețul a atins 790,25 cenți pe bushel, cel mai ridicat nivel din 14 februarie 2023.

Avansul săptămânal a ajuns la 12,1%, cea mai puternică creștere într-o singură săptămână din martie 2022.

De la începutul anului, grâul s-a scumpit cu peste 54,5%, evoluție care reflectă în special temerile legate de exporturile din regiunea Mării Negre.

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Rusia și Ucraina sunt împreună responsabile pentru mai mult de un sfert din exporturile mondiale de grâu. Orice perturbare majoră a fluxurilor comerciale din această zonă poate avea, prin urmare, efecte rapide asupra prețurilor internaționale.

Tensiunile de la Marea Neagră lovesc exporturile de grâu

Regiunea Mării Negre a devenit principalul punct de atenție pentru traderii de grâu.

Potrivit lui William Osnato, director de cercetare și analiză a datelor despre mărfuri la Barchart, au existat mai multe perturbări ale fluxurilor comerciale din regiune. Deteriorarea infrastructurii rusești de export a redus așteptările privind cantitatea de grâu care ar putea fi livrată pe termen scurt.

Rusia este cel mai mare exportator mondial de grâu și un furnizor cu costuri reduse, ceea ce înseamnă că modificarea capacității sale de export poate influența rapid piața globală.

Atacurile din Marea Azov și operațiunile militare asupra unor instalații de export, petroliere și nave din regiunea Mării Negre au complicat și transporturile maritime. În plus, companiile de transport întâmpină dificultăți mai mari în obținerea asigurărilor pentru aceste rute.

Potrivit lui Osnato, schimbarea așteptărilor privind exporturile Rusiei este una dintre principalele forțe care au împins prețurile în sus.

Europa pierde milioane de tone de grâu din cauza vremii

Pe lângă problemele geopolitice, producția agricolă este afectată de vreme.

Un val de căldură sever din Europa ar fi redus producția europeană de grâu cu aproximativ 8–10 milioane de tone, potrivit estimărilor citate de Osnato.

În Statele Unite, seceta a afectat, la rândul său, producția de grâu roșu dur de iarnă din Texas, Oklahoma și Kansas.

Astfel, piața mondială a grâului se confruntă simultan cu probleme de producție și riscuri privind transportul și exporturile.

Porumbul ajunge la cel mai ridicat nivel din 2023

Și porumbul a avut o evoluție puternică. Contractele futures pentru porumb au crescut vineri cu 0,6%, până la 536,5 cenți pe bushel, după ce au atins un maxim de 541,25 cenți. Acesta a fost cel mai ridicat preț din 28 iulie 2023.

În această săptămână, porumbul a avansat cu 5,5%, iar în august creșterea a ajuns la 15,6%.

Dacă tendința se menține, august ar putea deveni cea mai bună lună pentru porumb din aprilie 2021, când prețul a urcat cu 19,31%.

De la începutul anului, porumbul este mai scump cu 21,8%.

Recolta din SUA, mai slabă decât se aștepta piața

În cazul porumbului, principala problemă este oferta americană.

Un raport recent al Departamentului Agriculturii din SUA (USDA) a redus estimarea privind randamentul porumbului cu 2,3 busheli pe acru, până la 180,7 busheli pe acru.

Chiar și după această revizuire, USDA estimează că Statele Unite vor avea a doua cea mai mare recoltă de porumb înregistrată vreodată.

Problema este că piața se aștepta la o recoltă și mai bună.

„De la începutul lunii august până în prezent, consensul pe piață este că există o ofertă mai mică decât am crezut la începutul lunii”, a declarat William Osnato, pentru cnbc.com

„Piața intră într-un mod de raționalizare”

Pentru Jim McCormick, cofondator și director operațional al AgMarket.Net, situația este cu atât mai importantă cu cât oferta globală era deja limitată.

„Am crezut că lumea va fi salvată de aprovizionarea SUA. Acum, aprovizionarea SUA devine îndoielnică, iar piața intră într-un mod de raționalizare”, a declarat McCormick.

Cu alte cuvinte, recolta americană nu mai este văzută ca o soluție sigură pentru deficitul de ofertă de pe piața globală.

Europa pune presiune suplimentară pe porumb

Problemele nu sunt limitate la Statele Unite. Temperaturile ridicate și seceta din Europa au afectat culturile de porumb, în timp ce cererea pentru exporturi a contribuit la presiunea asupra stocurilor disponibile.

USDA și-a majorat estimarea privind exporturile de porumb cu 75 de milioane de busheli, până la 3,3 miliarde de busheli, pe fondul cererii globale mai puternice și al restricțiilor asupra exporturilor ucrainene.

Ucraina este un exportator important de porumb, însă problemele sale logistice au un impact mai mare asupra grâului decât asupra porumbului, deoarece o parte dintre perturbări fuseseră deja anticipate de piață.

Mai puțin porumb poate însemna mai mult grâu

Piața porumbului și cea a grâului sunt strâns legate și prin sectorul furajelor.

O recoltă europeană de porumb afectată de secetă ar putea determina producătorii să folosească mai mult grâu pentru hrana animalelor.

În același timp, Europa ar putea păstra o cantitate mai mare de grâu pentru consumul intern și ar putea reduce exporturile.

Această schimbare ar adăuga o presiune suplimentară asupra unei piețe de grâu care este deja afectată de problemele din regiunea Mării Negre.