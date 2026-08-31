O acțiune de control de amploare desfășurată de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) în județul Tulcea a scos la iveală nereguli majore în evidența efectivelor de animale. În urma verificărilor declanșate după confirmarea mai multor focare de variolă ovină și caprină, inspectorii au constatat o diferență de aproape 22% între numărul de animale înregistrat în Baza Națională de Date și cel găsit pe teren, anunță Agerpres.

Mobilizarea a implicat peste 100 de medici veterinari, sprijiniți de echipaje ale Poliției și Jandarmeriei, care au verificat exploatațiile din localitățile afectate: Valea Nucarilor, Peceneaga, Iazurile și Ostrov.

Diferență de peste 7.000 de animale între baza de date și realitate

Conform datelor oficiale centralizate în baza de date, în exploatațiile verificate figurau 32.239 de animale. Cu toate acestea, numărătoarea fizică efectuantă pe teren a consemnat doar 25.236 de ovine și caprine.

Diferența de 7.003 animale (21,72%) nu reprezintă neapărat o dispariție ilicită, au precizat reprezentanții ANSVSA, ci un decalaj între datele din scripte și situația faptică, cauzat de mișcări nedeclarate sau neactualizate, cazurile fiind analizate individual pe baza documentelor de transport.

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Nereguli grave identificate pe teren

Controalele au scos la lumină practici neconforme care pun în pericol trasabilitatea și siguranța sanitar-veterinară:

Animale purtând crotalii cu serii diferite la cele două urechi.

Animale găsite fizic în ferme, deși în baza de date figurau ca fiind abatorizate, moarte, exportate sau sacrificate tradițional.

Animale prezente în Tulcea, dar înregistrate oficial în ferme din alte județe.

Peste 1.490 de ovine și caprine fără crotalii sau cu crotalii neconforme, dintre care 540 de miei/ieduți neidentificați au fost găsiți în centre de colectare, deși legea interzice părăsirea fermei de origine fără înregistrare.

Coduri de exploatație multiple la aceeași adresă, coordonate GPS eronate sau ferme cu femele de reproducție dar fără tineret înregistrat în anul curent.

Ca urmare a primelor constatări, o societate comercială a primit deja o amendă contravențională de 40.000 de lei și i-a fost suspendat accesul în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor.

ANSVSA extinde controalele la nivel național

Conducerea ANSVSA a subliniat că lipsa de trasabilitate reprezintă un risc epidemiologic major în gestionarea focarelor de boală.

„Diferențele găsite între evidență și realitate nu sunt o problemă administrativă, ci un risc sanitar direct: dacă nu știm unde se află un animal, cui aparține și de unde provine, nu putem opri boala și nu putem demonstra Comisiei Europene că avem control asupra efectivelor. Cei care pierd primii sunt crescătorii care respectă regulile,” a declarat Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA.

În urma unei videoconferințe de urgență cu conducerile tuturor Direcțiilor Sanitar-Veterinare județene, președintele instituției a dispus extinderea verificărilor în întreaga țară pentru identificarea tuturor neconcordanțelor și aplicarea fermă a sancțiunilor legale.