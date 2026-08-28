Comisia Europeană: Excedentul comercial agroalimentar al UE a crescut în prima jumătate a anului 2026

28 aug. 2026, Agribusiness
Comisia Europeană: Excedentul comercial agroalimentar al UE a crescut în prima jumătate a anului 2026
FOTO: Dreamstijme/Tanaonte
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Excedentul comercial agroalimentar al UE a crescut în prima jumătate a anului 2026, anunță Comisia Europeană.

 

Comerțul agroalimentar al UE a continuat să aibă rezultate solide în prima jumătate a anului 2026, potrivit celui mai recent raport privind comerțul agroalimentar al UE, excedentul comercial fiind de 23,9 miliarde EUR, cu 1,4 miliarde EUR mai mare decât în aceeași perioadă a anului 2025. În iunie 2026, exporturile de produse agroalimentare ale UE au totalizat 20,3 miliarde EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 5 % față de luna anterioară și de 6 % față de iunie 2025.

Exporturile cumulate au ajuns la 117,2 miliarde EUR în perioada ianuarie-iunie 2026, în scădere cu 2 % față de prima jumătate a anului 2025, în principal din cauza valorilor mai scăzute ale exporturilor de produse din cacao, de carne de porc și de ulei de măsline. În același timp, exporturile cumulate către Egipt au crescut cu 278 de milioane EUR (+28 %) față de aceeași perioadă a anului trecut, în principal datorită grâului, în timp ce exporturile către India au crescut cu 174 de milioane EUR (+26 %), iar cele către Ucraina cu 247 de milioane EUR (+12 %). În schimb, exporturile către Emiratele Arabe Unite au scăzut cu 395 de milioane EUR (-25 %), reflectând perturbările legate de închiderea strâmtorii Ormuz. Exporturile de băuturi spirtoase și de lichioruri au crescut cu 405 milioane EUR (+10 %), în timp ce exporturile de cafea, de ceai, de cacao și de mirodenii au înregistrat cea mai mare scădere ca valoare.

Importurile cumulate în perioada ianuarie-iunie 2026 au ajuns la 93,4 miliarde EUR, în scădere cu 3,6 miliarde EUR (-4 %) față de aceeași perioadă a anului trecut. Această scădere s-a datorat în principal valorilor mai scăzute ale importurilor de cacao. Dintre categoriile de produse, importurile de cafea, de cacao și de mirodenii au scăzut cu 3,6 miliarde EUR (-17 %), în timp ce importurile de cereale au scăzut cu 715 milioane EUR (-15 %). În schimb, importurile de fructe și de fructe cu coajă lemnoasă au crescut cu 503 milioane EUR (+3 %).

 

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