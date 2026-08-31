Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) a anunțat destructurarea unei grupări de criminalitate organizată formate din cetățeni români și moldoveni. Rețeaua este acuzată că a introdus și comercializat ilegal pe teritoriul României peste 70 de milioane de țigarete contrafăcute sau provenite din spațiul extracomunitar, anunță Mediafax.

Camioane frigorifice încărcate cu ceapă

Rețeaua infracțională activa în România încă din anul 2025. Pentru a evita controalele autorităților, membrii grupării transportau țigările de contrabandă cu ajutorul unor autocamioane cu temperatură controlată, disimulând marfa ilegală sub încărcături fictive de legume și fructe.

La data de 29 august 2026, procurorii și polițiștii de frontieră au interceptat în trafic, în zona municipiului Giurgiu, un autocamion și un autoturism de escortă. În urma inspecției compartimentului de marfă al camionului, autoritățile au descoperit o cantitate masivă de țigări ascunsă în spatele unui transport declarat de ceapă.

Zeci de percheziții, rețineri și confiscări masive

Operativul a continuat pe 30 august 2026, când ofițerii Poliției de Frontieră, sub coordonarea procurorului de caz și cu sprijinul agenției EUROPOL, au pus în executare:

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22 de percheziții domiciliare;

26 de ordonanțe de percheziție auto.

Descinderile au avut loc în municipiul București și în județele Giurgiu, Teleorman, Neamț, Bacău, Vaslui, Botoșani și Iași.

Măsurile preventive și bilanțul capturilor:

6 persoane au fost reținute și urmează să fie prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă, iar față de un alt suspect s-a dispus măsura controlului judiciar.

Inculpații sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și deținerea sau comercializarea ilegală de produse accizabile netimbrate sau timbrate necorespunzător.

Au fost indisponibilizate peste 13,5 milioane de țigarete (6,33 milioane în cadrul ultimelor percheziții și alte 7,19 milioane pe parcursul anchetei), alături de 9 autovehicule folosite de rețea.

Impactul financiar asupra bugetului de stat

Anchetatorii au estimat prejudiciul adus bugetului de stat la 62.592.943 lei (aproximativ 11,94 milioane de euro), reprezentând valoarea neachitată a taxelor și accizelor pentru cantitățile masive de tutun introduse ilegal pe piață.