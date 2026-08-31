Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) a anunțat destructurarea unei grupări de criminalitate organizată formate din cetățeni români și moldoveni. Rețeaua este acuzată că a introdus și comercializat ilegal pe teritoriul României peste 70 de milioane de țigarete contrafăcute sau provenite din spațiul extracomunitar, anunță Mediafax.
Rețeaua infracțională activa în România încă din anul 2025. Pentru a evita controalele autorităților, membrii grupării transportau țigările de contrabandă cu ajutorul unor autocamioane cu temperatură controlată, disimulând marfa ilegală sub încărcături fictive de legume și fructe.
La data de 29 august 2026, procurorii și polițiștii de frontieră au interceptat în trafic, în zona municipiului Giurgiu, un autocamion și un autoturism de escortă. În urma inspecției compartimentului de marfă al camionului, autoritățile au descoperit o cantitate masivă de țigări ascunsă în spatele unui transport declarat de ceapă.
Operativul a continuat pe 30 august 2026, când ofițerii Poliției de Frontieră, sub coordonarea procurorului de caz și cu sprijinul agenției EUROPOL, au pus în executare:
Descinderile au avut loc în municipiul București și în județele Giurgiu, Teleorman, Neamț, Bacău, Vaslui, Botoșani și Iași.
Măsurile preventive și bilanțul capturilor:
Anchetatorii au estimat prejudiciul adus bugetului de stat la 62.592.943 lei (aproximativ 11,94 milioane de euro), reprezentând valoarea neachitată a taxelor și accizelor pentru cantitățile masive de tutun introduse ilegal pe piață.
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