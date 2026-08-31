Producătorii de pepeni din județul Dolj trec printr-o nouă criză majoră de supraproducție dublată de lipsă piețelor de desfacere. Cu un preț la angro care a coborât drastic sub jumătate de leu pe kilogram, tot mai mulți fermieri au luat decizia de a-și lăsa recolta să se strice pe câmp, deoarece veniturile obținute nu mai acoperă nici măcar plata zilierilor și a transportului.

Costurile de cules depășesc valoarea mărfii

Deși producția din acest an a fost una bogată, agricultorii din Oltenia susțin că fiecare zi petrecută pe câmp le aduce pierderi financiare directe. Prețul scăzut oferit în câmp de intermediari, sub 50 de bani pentru un kilogram de lubeniță, face activitatea nerentabilă.

La costurile mici de achiziție se adaugă tarifele ridicate pentru forța de muncă și menținerea zilierilor, precum și cheltuielile cu masa și transportul.

„Munca noastră, uite! Bani cheltuiți aici. (…) A fost de 50 de bani kilogramul și ca să culegi o remorcă de lubeniță trebuie să ai 4 inși. Și 10 milioane [lei vechi] nu iei pe ei. Și mai bine am abandonat”, explică mâhnită Florina Onțel, o cultivatoare de pepeni din zonă.

Intermediarii ocupă piețele

Fermierii reclamă discrepanța uriașă dintre prețul mizer pe care îl primesc ei la marginea câmpului și cel plătit de consumatorii finali în piețe sau hipermarketuri.

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Producătorii depind aproape exclusiv de bișnițari sau samsari pentru a-și vinde marfa. Pepenii fiind mărfuri perisabile, lipsa oricărui centru de colectare îi obligă pe fermieri să vândă pe nimic înainte ca produsele să se strice. Fără forme asociative, fermierii nu pot negocia prețurile direct cu marii retaileri și nu pot accesa piețele urbane principale.

Probleme similare și la alte legume de sezon

Situația critică din Dolj nu se limitează doar la cultivatorii de pepeni. Fermierii avertizează că probleme majore la valorificare există în plin vârf de sezon și la alte produse de bază. Vinetele, ardeii și chiar cartofii se vând din ce în ce mai greu, în ciuda scăderilor de preț de pe piață, lăsându-i pe mulți agricultori români în pragul falimentului, relatează G4Media, citând Rador.