Prețul internațional al grâului a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, după o creștere de 45% în ultimele 12 luni. Blocarea exporturilor ucrainene prin Marea Neagră, atacurile asupra infrastructurii portuare și perturbarea livrărilor rusești alimentează temerile privind o nouă criză pe piețele cerealelor, arată o analiză CORRIERE DELLA SERA, citată de G4Media.

Piața cerealelor reacționează la intensificarea atacurilor din zona Mării Negre, una dintre principalele regiuni exportatoare de grâu și porumb din lume. Potrivit unei analize publicate de Corriere della Sera, preluată de Rador, prețul grâului a crescut cu 10% numai în ultima lună și cu 45% în ultimele 12 luni.

Și porumbul s-a scumpit semnificativ, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, după o creștere de 14% în ultima lună.

Exporturile ucrainene, din nou afectate

Situația amintește de începutul invaziei ruse în Ucraina, când blocada porturilor de la Marea Neagră a provocat o creștere puternică a prețurilor alimentelor pe piețele internaționale.

În 2022, negocierile mediate de ONU au permis reluarea exporturilor ucrainene de cereale. După retragerea Rusiei din acord, în 2023, Ucraina a creat o rută alternativă prin apele teritoriale ale României și Bulgariei, ambele membre UE și NATO.

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Potrivit Yuliei Sirko, vicepreședinta Comisiei de Transport a Parlamentului de la Kiev, aproximativ 8.000 de nave au transportat în ultimii doi ani și jumătate circa 200 de milioane de tone de produse agricole ucrainene către aproximativ 50 de țări.

Reluarea exporturilor a avut un efect important asupra piețelor. Între martie 2022 și septembrie 2023, prețul grâului s-a redus cu peste 50%.

Acum, însă, această rută este din nou grav afectată.

Potrivit estimărilor citate în analiză, timp de 35 de zile niciun transport de cereale nu a putut părăsi porturile ucrainene de la Marea Neagră. Numai într-o singură lună, Rusia ar fi lansat 35 de rachete asupra porturilor din regiunea Odesa, 22 asupra navelor și 67 asupra infrastructurii de export.

În iulie, atacurile asupra rutei cerealelor au fost de opt ori mai numeroase decât în întregul an 2025.

Un atac din 19 iulie a dus la scufundarea unei nave și la moartea a zece persoane. De atunci, potrivit sursei citate, companiile internaționale au evitat ruta, iar asigurătorii nu au mai oferit acoperire pentru transporturile maritime din zonă.

Rusia și Ucraina, doi actori majori pe piața mondială a cerealelor

Problemele nu afectează doar exporturile ucrainene. Infrastructura rusească de export este, la rândul ei, vizată de atacuri.

Terminalele pentru grâu, porumb și soia din zona Mării Azov și a Mării Negre au fost afectate în urma atacurilor ucrainene, care urmăresc să reducă veniturile Moscovei destinate finanțării războiului.

Pe 12 august, un atac cu drone asupra Novorosiiskului, unul dintre principalele porturi rusești de la Marea Neagră, a perturbat infrastructura de export.

Importanța celor două țări pentru piața cerealelor este majoră. Potrivit centrului de cercetare Divulga, Rusia este cel mai mare exportator de cereale din lume, iar Ucraina ocupă locul al cincilea. Împreună, cele două țări asigură aproximativ o treime din cererea mondială și au o importanță deosebită pentru piețele din Africa de Nord și Orientul Mijlociu.

Costurile energiei și îngrășămintelor pun presiune suplimentară

Presiunea asupra pieței cerealelor nu vine exclusiv din blocarea rutelor maritime.

Creșterea prețurilor la motorină și îngrășăminte, asociată perturbărilor din strâmtoarea Ormuz, afectează la rândul său costurile de producție agricolă și poate contribui la reducerea producției mondiale de cereale.

În cazul unei escaladări prelungite a conflictelor și al menținerii restricțiilor asupra transporturilor, presiunea s-ar putea transmite mai departe în lanțul alimentar, de la comercianți și procesatori până la consumatori.

Africa de Nord și Orientul Mijlociu, printre regiunile vulnerabile

Perturbarea exporturilor din bazinul Mării Negre este urmărită cu atenție în special în statele care depind într-o măsură importantă de importurile de cereale.

Țările din Africa de Nord și Orientul Mijlociu se numără printre principalele destinații ale grâului provenit din Rusia și Ucraina. O perioadă îndelungată cu exporturi reduse poate crește costurile importurilor și poate pune presiune asupra prețurilor alimentelor.

În economiile dezvoltate, efectul cel mai probabil este o presiune suplimentară asupra inflației alimentare. Pentru statele cu venituri mai mici, unde cerealele au o pondere importantă în consumul zilnic, consecințele pot fi mai severe.

Petrolul rusesc continuă să traverseze Bosforul

În paralel cu problemele exporturilor de cereale, o parte importantă a fluxurilor de petrol rusesc continuă să treacă prin Bosfor.

Pe baza datelor satelitare, Institutul pentru Studii Strategice ale Mării Negre din Kiev estimează că, în primele 20 de zile ale lunii august, prin Bosfor au trecut aproximativ 36 de milioane de barili de țiței și cel puțin șapte milioane de barili de combustibil rusesc.

Volumele sunt mai mici decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Analiza menționează și cazul petrolierului Mareta, care ar fi plecat din Novorosiisk cu țiței rusesc și ar fi acostat la Trieste pe 14 august. Dacă informația se confirmă și transportul intră sub incidența sancțiunilor europene, cazul ar putea ridica probleme privind respectarea regimului de sancțiuni.

În acest context, evoluția prețurilor cerealelor depinde în mare măsură de cât timp vor rămâne afectate rutele comerciale din Marea Neagră și de amploarea atacurilor asupra infrastructurii de export din Rusia și Ucraina.