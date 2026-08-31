Latte Matcha, ube și cafeaua cu gheață se află în centrul unei schimbări majore a preferințelor clienților, în timp ce loialitatea față de cafenelele preferate continuă să joace un rol important.

Cultura cafelei din Marea Britanie trece printr-o perioadă de transformare, pe măsură ce consumatorii, în special cei din generațiile tinere, caută arome noi, băuturi spectaculoase vizual și experiențe descoperite pe rețelele sociale.

Datele privind tranzacțiile furnizate de Square, împreună cu informații de la The Flour Pot Bakery din Brighton, evidențiază modul în care preferințele consumatorilor britanici se schimbă în 2026.

Latte Matcha intră în topul preferințelor

Latte Matcha a devenit una dintre cele mai comandate 10 băuturi din Marea Britanie, potrivit datelor Square. Produsele care conțin matcha au înregistrat o creștere de 30% a vânzărilor față de trimestrul precedent, pe baza tranzacțiilor din sectorul alimentar și al băuturilor din Regatul Unit în primul trimestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit teaandcoffee.net

Popularitatea matcha se reflectă și în activitatea The Flour Pot Bakery. Brutăria din Brighton a raportat o creștere de 48% a vânzărilor de matcha față de anul precedent. În prezent, matcha reprezintă aproximativ 5% din totalul băuturilor preparate de barista comercializate de companie.

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Creșterea sugerează că matcha nu mai este doar o alternativă de nișă la cafea, ci devine o categorie importantă în meniurile cafenelelor britanice.

Ce este Ube, noul ingredient-vedetă

Dacă matcha s-a impus deja în preferințele consumatorilor, ube pare să fie ingredientul care accelerează cel mai rapid.

Ube este o legumă-rădăcină originară din Filipine, cunoscută și sub denumirea de yam violet. Culoarea sa intensă și gustul distinctiv au contribuit la popularitatea sa internațională, iar rețelele sociale au jucat un rol important în transformarea ingredientului într-un fenomen viral.

Potrivit datelor Square, produsele cu ube au înregistrat în Marea Britanie o creștere de 49% pe unitate, depășind ritmul de creștere al produselor cu matcha în aceeași perioadă.

Pentru cafenele, astfel de ingrediente reprezintă o oportunitate de a se diferenția într-o piață în care consumatorii sunt tot mai interesați de produse neobișnuite și ușor de distribuit pe platformele sociale.

Rețelele sociale influențează ce comandă consumatorii

Popularitatea noilor băuturi nu poate fi separată de influența rețelelor sociale.

Un studiu de piață comandat de Square și realizat de OnePoll arată că 27% dintre adulții din Marea Britanie au încercat o cafea sau au vizitat o cafenea nouă după ce au văzut-o online.

Generațiile tinere sunt și mai receptive la produsele premium și la ingredientele neobișnuite. Aproape trei din 10 adulți britanici, respectiv 29%, afirmă că ar plăti mai mult pentru o cafea preparată cu un ingredient specializat, precum matcha sau ube. În cazul Generației Z, procentul urcă la 52%.

Datele provin dintr-un sondaj Square realizat pe un eșantion de 2.000 de adulți din Marea Britanie, în perioada 15–18 mai 2026.

Cafeaua cu gheață continuă să câștige teren

Schimbarea preferințelor nu se limitează la ingrediente. Consumatorii britanici adoptă tot mai mult și variantele reci ale băuturilor consacrate.

În contextul temperaturilor ridicate din 2026, vânzările de cafea cu gheață au crescut cu 123% de la an la an, comparativ cu sărbătoarea legală din mai 2025.

Clasamentul arată cum două tendințe: băuturile reci și ingredientele de specialitate, care se combină pentru a crea noi categorii de produse.

Ce înseamnă aceste tendințe pentru cafenele

Pentru operatorii din industria cafelei, datele indică necesitatea de a găsi un echilibru între inovație și fidelizarea clienților.

Consumatorii, mai ales cei din Generația Z și din rândul Millennials, sunt interesați să descopere produse noi, însă experiența nu se încheie cu prima comandă. Cafenelele care reușesc să transforme curiozitatea inițială într-o relație pe termen lung cu clientul pot beneficia de o valoare mai mare a fiecărui consumator.

John O’Beirne, CEO al Square International, consideră că industria cafelei din Marea Britanie se schimbă rapid. Potrivit acestuia, tot mai mulți clienți sunt interesați să experimenteze cu arome unice precum matcha și ube, în timp ce loialitatea față de cafenele rămâne în creștere.

Disponibilitatea unor ingrediente precum matcha și ube poate permite companiilor să atragă noi categorii de consumatori, în special din rândul Generației Z și al Millennials.