Combinatul Azomureș își va relua producția la capacitate maximă în primul trimestru din 2027. Este cel mai mare producător național de îngrășăminte sintetice

31 aug. 2026, Agribusiness
Combinatul Azomureș își va relua producția la capacitate maximă în primul trimestru din 2027. Este cel mai mare producător național de îngrășăminte sintetice
Foto: IPJ Giurgiu
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Cuprins
  1. Etapele tranzacției și preluarea angajaților
  2. Valoarea investiției și structura prețului
  3. Impactul economic și strategic pentru agricultură

Combinatul chimic Azomureș va reintra în funcțiune la capacitate maximă începând din primul trimestru al anului viitor. Anunțul a fost făcut de premierul și ministrul interimar al Energiei, Ilie Bolojan, în urma unei vizite efectuate pe platforma industrială din Târgu Mureș. Declarația vine după ce compania națională Romgaz a transmis oficial Bursei de Valori București (BVB) că au fost îndeplinite toate condițiile pentru finalizarea tranzacției de preluare, anunță Agerpres.

Etapele tranzacției și preluarea angajaților

Deși negocierile pentru achiziția combinatului au fost finalizate în primăvară, tranzacția a necesitat aprobări decisive din partea Adunării Generale a Acționarilor, a Consiliului Concurenței și a Comisia pentru Examinarea Investițiilor Directe (CEID). Toate avizele au fost obținute la sfârșitul lunii august.

  • Data finalizării tranzacției: 1 septembrie;
  • Preluarea personalului: Cei peste 800 de angajați ai platformei Azomureș vor fi integrați în cadrul companiei Romgaz;
  • Perioada de pregătire: În lunile următoare se vor desfășura procedurile de reavizare, expertiză tehnică și inspecții de siguranță ale instalațiilor specifice înainte de repornire.
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Valoarea investiției și structura prețului

Achiziția de către Romgaz, companie controlată de stat prin Ministerul Energiei (70%), este finanțată integral din surse proprii. Potrivit raportării transmise BVB, prețul de achiziție se ridică la aproximativ 69,4 milioane de euro, repartizat astfel:

  • 46,45 milioane euro: Prețul de bază negociat pentru activele de producție;
  • Până la 10 milioane euro (49,8 mil. lei): Valoarea contabilă a materiilor prime și consumabilelor;
  • Până la 13 milioane euro (68,78 mil. lei): Costurile necesare menținerii activității în perioada dintre semnarea contractului și închiderea tranzacției.

Impactul economic și strategic pentru agricultură

Preluarea Azomureș face parte din strategia Romgaz de diversificare a activității și de valorificare a gazelor naturale ce vor fi exploatate din Marea Neagră.

Reluarea producției la Târgu Mureș, cel mai mare producător național de îngrășăminte sintetice (NPK, uree, azotat de amoniu), va reduce dependența României de importurile de îngrășăminte chimice, oferind o predictibilitate mai mare a prețurilor la alimente prin protejarea pieței locale de volatilitatea internațională a gazelor naturale.

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