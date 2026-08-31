Combinatul chimic Azomureș va reintra în funcțiune la capacitate maximă începând din primul trimestru al anului viitor. Anunțul a fost făcut de premierul și ministrul interimar al Energiei, Ilie Bolojan, în urma unei vizite efectuate pe platforma industrială din Târgu Mureș. Declarația vine după ce compania națională Romgaz a transmis oficial Bursei de Valori București (BVB) că au fost îndeplinite toate condițiile pentru finalizarea tranzacției de preluare, anunță Agerpres.
Deși negocierile pentru achiziția combinatului au fost finalizate în primăvară, tranzacția a necesitat aprobări decisive din partea Adunării Generale a Acționarilor, a Consiliului Concurenței și a Comisia pentru Examinarea Investițiilor Directe (CEID). Toate avizele au fost obținute la sfârșitul lunii august.
Achiziția de către Romgaz, companie controlată de stat prin Ministerul Energiei (70%), este finanțată integral din surse proprii. Potrivit raportării transmise BVB, prețul de achiziție se ridică la aproximativ 69,4 milioane de euro, repartizat astfel:
Preluarea Azomureș face parte din strategia Romgaz de diversificare a activității și de valorificare a gazelor naturale ce vor fi exploatate din Marea Neagră.
Reluarea producției la Târgu Mureș, cel mai mare producător național de îngrășăminte sintetice (NPK, uree, azotat de amoniu), va reduce dependența României de importurile de îngrășăminte chimice, oferind o predictibilitate mai mare a prețurilor la alimente prin protejarea pieței locale de volatilitatea internațională a gazelor naturale.
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