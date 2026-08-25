Tinel Predan, fermier din localitatea Izvoare, spune că producțiile și prețurile actuale abia îi acoperă cheltuielile. După trei ani de secetă, agricultorul susține că intră în noul sezon fără bani pentru îngrășăminte și că irigarea culturilor i-a adus amenzi de aproximativ 70.000 de lei.

După trei ani consecutivi de secetă, fermierii din sudul României se confruntă cu o nouă campanie agricolă marcată de producții reduse, costuri ridicate și dificultăți în valorificarea recoltei. Tinel Predan, agricultor din localitatea Izvoare, județul Dolj, spune că, după recoltarea florii-soarelui și a grâului, banii obținuți îi ajung cu greu pentru pregătirea următorului sezon, potrivit Revista-Ferma.

Fermierul a început pe 19 august recoltatul florii-soarelui și estimează o producție de aproximativ două tone la hectar. În zonă, floarea-soarelui se vinde cu circa 2-2,10 lei pe kilogram, în timp ce prețurile pentru combustibil și alte inputuri agricole au crescut semnificativ.

„Cumpărăm motorina cu 10,50 lei și vindem floarea cu 2 lei. Mulțumim guvernului că ne ajută să ne îngroape. Nu vedeți că noi cumpărăm scump și vindem ieftin? Grâul este 80 de bani, motorina peste 10 lei”, a declarat fermierul.

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Producția la grâu, aproape de nivelul necesar pentru acoperirea cheltuielilor

La grâu, Tinel Predan spune că a obținut aproximativ 5,5 tone la hectar. Cu toate acestea, prețul obținut pentru recoltă nu i-a permis să înregistreze un câștig semnificativ.

„Suntem în jurul la ce băgăm, aia scoatem. Și muncim degeaba”, spune agricultorul.

Problemele nu se opresc însă la nivelul prețurilor. Fermierul susține că unii producători au rămas cu cerealele în silozuri din cauza dificultăților de transport pe Dunăre, în contextul nivelului scăzut al fluviului.

„Sunt foarte mulți care au rămas cu marfa în silozuri, pentru că n-au putut să vândă. A scăzut Dunărea și barjele sunt blocate”, afirmă Tinel Predan.

„Avem bani doar pentru motorină și semințe”

În apropierea campaniei agricole de toamnă, situația este complicată și de lipsa precipitațiilor. Fermierul spune că terenul este extrem de uscat, iar investițiile pentru noile culturi sunt o decizie riscantă.

„Ce să mai pregătim? E secetă, de o lună de zile ne ocolește ploaia. Cum să ne gândim la cultura de anul următor? N-am cumpărat îngrășăminte. Avem bani doar pentru motorină și semințe. Restul, Dumnezeu cu mila”, spune agricultorul.

Înființarea culturilor de toamnă presupune cheltuieli importante, însă fără precipitații suficiente există riscul ca semințele să nu răsară sau ca plantele să nu se dezvolte corespunzător.

„Am irigat ca să-mi salvez culturile și m-am ales cu amenzi”

Pentru a-și proteja culturile în timpul secetei, fermierul a recurs la apă dintr-un pârâu local. Decizia i-a adus, spune el, două amenzi aplicate de Apele Române, în valoare totală de aproximativ 70.000 de lei, echivalentul a 700 de milioane de lei vechi.

Acum, agricultorul susține că este implicat într-un proces pentru contestarea sancțiunilor.

„Stăm prin tribunale și plătim avocat, în loc să ne vedem de treabă”, spune Tinel Predan.

„Nu renunțăm. N-avem cum”

Fermierul descrie rezultatele actualei campanii agricole drept foarte slabe. Prețurile obținute pentru cereale și oleaginoase sunt, în opinia sa, prea mici în raport cu costurile de producție.

„Dacă vinzi pe nimic și când cumperi dai toți banii pe produse. Dai ca să iei motorină… Vă dați seama ce bine este!”, spune acesta.

În ciuda dificultăților, Tinel Predan afirmă că nu intenționează să renunțe la agricultură.

„Nu renunțăm. N-avem cum.”