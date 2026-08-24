11 alimente pe cale de dispariție / Cum schimbările climatice, bolile și lipsa apei pot afecta ce ajunge pe mesele noastre

Bananele, cafeaua, vinul, ciocolata sau citricele sunt printre alimentele care ar putea deveni mai greu de produs și mai scumpe în următoarele decenii. Schimbările climatice, bolile plantelor, lipsa apei, degradarea habitatelor și pescuitul excesiv pun presiune asupra unor culturi și resurse alimentare importante. În unele cazuri, nu este vorba despre dispariția completă a alimentelor, ci despre modificarea gustului, reducerea producției sau creșterea prețurilor.

Potrivit unui raport al Organizației Națiunilor Unite din 2019, resursele de teren și apă ale planetei sunt supuse unor presiuni tot mai mari. O cercetare realizată de specialiști de la Aalto University din Finlanda a arătat că, dacă încălzirea globală continuă necontrolată, aproape o treime din producția mondială de culturi agricole și peste o treime din producția de animale ar putea ajunge, până la sfârșitul secolului, în afara condițiilor climatice în care aceste sisteme de producție s-au dezvoltat în mod tradițional. Cercetătorii subliniază necesitatea unor măsuri care să limiteze schimbările climatice și să crească capacitatea de adaptare a sistemelor alimentare, potrivit Mashed.

Vinul s-ar putea schimba

Schimbările climatice afectează deja regiunile viticole tradiționale. În Bordeaux, de exemplu, au fost aprobate noi soiuri de struguri, mai bine adaptate la temperaturi ridicate și la perioade de vegetație mai scurte.

Măsura îi poate ajuta pe viticultori să facă față noilor condiții climatice, însă poate schimba în timp profilul unor vinuri cunoscute. În regiunea italiană Chianti, temperaturile mai ridicate pot favoriza supracoacerea strugurilor, cu efecte asupra concentrației de zahăr și alcool din vin.

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Șampania ar putea avea concurență din regiuni mai reci

Regiunea Champagne este, de asemenea, afectată de creșterea temperaturilor. Recoltele au loc mai devreme, iar producătorii sunt nevoiți să își adapteze metodele tradiționale de vinificație.

În același timp, regiunile mai reci ar putea deveni mai potrivite pentru producerea vinurilor spumante. Anglia se numără printre zonele care ar putea beneficia de schimbarea condițiilor climatice.

Avocado ar putea deveni mai greu de găsit

Cultivarea intensivă a avocado este asociată cu probleme de mediu, inclusiv defrișări, distrugerea habitatelor și un consum ridicat de apă.

Mashed notează că o parte dintre consumatori au început deja să evite avocado din motive legate de sustenabilitate. În același timp, cercetătorii lucrează la metode de conservare a materialului vegetal, inclusiv prin crioconservare.

Așadar, nu există informații care să indice dispariția iminentă a avocado, însă producția și disponibilitatea sa pot fi afectate de presiunile asupra mediului.

Cafeaua Arabica este vulnerabilă la schimbările climatice

Cafeaua Arabica, una dintre cele mai importante specii de cafea comercializate la nivel mondial, este vulnerabilă la creșterea temperaturilor și la modificarea regimului precipitațiilor. Un studiu publicat în 2015 în revista PLOS ONE, care a analizat schimbarea condițiilor climatice pentru cultivarea cafelei Arabica până în anii 2050, pe baza proiecțiilor a 21 de modele climatice globale, arată că unele dintre actualele zone de producție ar putea deveni mai puțin potrivite pentru această cultură.

Potrivit cercetătorilor, zonele aflate la altitudini mai joase și în anumite regiuni de la latitudini mai mari sunt cele care riscă să piardă din condițiile climatice favorabile pentru Arabica. În schimb, unele zone situate la altitudini mai mari ar putea deveni mai potrivite pentru cultivare. Studiul estimează, de exemplu, că anumite regiuni producătoare din India și Vietnam ar putea pierde din favorabilitatea climatică, în timp ce zone din Etiopia și Kenya ar putea deveni mai potrivite.

Mierea și culturile care depind de polenizare

Declinul populațiilor de albine reprezintă o problemă care poate afecta mult mai mult decât producția de miere.

Albinele au un rol important în polenizarea multor culturi agricole. Pierderea habitatelor și utilizarea anumitor pesticide se numără printre factorii care contribuie la presiunea asupra polenizatorilor.

O reducere semnificativă a populațiilor de albine poate afecta producția unor fructe și alte culturi agricole, ceea ce ar putea duce la o disponibilitate mai mică și la prețuri mai mari.

Bananele Cavendish sunt amenințate de o boală

Bananele din soiul Cavendish domină comerțul internațional, însă această cultură este vulnerabilă la Tropical Race 4, o formă a bolii Panama.

Situația amintește de anii 1950, când soiul Gros Michel, cultivat pe scară largă la acea vreme, a fost afectat grav de o altă variantă a bolii și a fost înlocuit în mare parte de Cavendish.

Cercetătorii lucrează la dezvoltarea unor varietăți rezistente, însă dependența de monoculturi poate face culturile mai vulnerabile la apariția și răspândirea agenților patogeni.

Citricele, afectate de boli

Portocalele, lămâile, grepfruturile și alte citrice sunt amenințate de mai multe boli, inclusiv de boala cunoscută sub numele de „citrus greening”.

Această infecție a afectat puternic producția de citrice din anumite regiuni, inclusiv din Florida. Cercetătorii testează mai multe metode pentru combaterea bolii, însă problema rămâne o amenințare pentru industrie.

Năutul, vulnerabil la boli ale culturilor

Năutul este o sursă importantă de proteine și fibre și este folosit în numeroase produse, de la hummus la paste și gustări.

Unele culturi sunt afectate de ascochitoză, o boală care poate produce pierderi importante. Cercetătorii analizează rudele sălbatice ale năutului, care ar putea avea o rezistență naturală mai bună la această boală.

Diversitatea genetică redusă a culturilor comerciale poate reprezenta, însă, o vulnerabilitate în fața unor agenți patogeni.

Peștele este afectat de pescuitul excesiv

Pescuitul excesiv amenință numeroase populații de pești și poate afecta atât disponibilitatea anumitor specii pentru consum, cât și comunitățile care depind de pescuit pentru hrană și venituri.

Pe măsură ce anumite stocuri de pește sunt exploatate peste limite sustenabile, unele specii pot deveni mai rare și mai scumpe.

Ciocolata s-ar putea schimba

Ideea că lumea va rămâne complet fără ciocolată până în 2050 este exagerată, subliniază Mashed. Totuși, producția de cacao este vulnerabilă la schimbările climatice.

Temperaturile ridicate, seceta și alte fenomene extreme pot afecta regiunile în care se cultivă cacao. În acest context, cercetătorii caută și alternative, inclusiv produse obținute prin metode de laborator.

Acestea nu ar reproduce însă neapărat exact gustul și caracteristicile ciocolatei tradiționale.

Grâul, vulnerabil la secetă și temperaturi ridicate

Grâul este una dintre cele mai importante surse de calorii pentru populația globală. Seceta și temperaturile ridicate pot afecta producția acestei culturi.

O scădere a producției de grâu ar putea avea efecte asupra unor alimente de bază, precum pâinea și pastele, dar și asupra altor produse, inclusiv pizza, cereale și unele tipuri de bere.

Pentru consumatori, efectele schimbărilor asupra producției agricole s-ar putea traduce mai degrabă prin prețuri mai mari și disponibilitate redusă decât prin dispariția completă a acestor alimente.