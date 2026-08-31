După împlinirea vârstei de 40 de ani, prioritățile privind sănătatea și îngrijirea personală se schimba semnificativ pentru multe femei. În locul schemelor complicate de îngrijire, atenția se îndreaptă tot mai mult spre gesturi simple și eficiente. Printre cele mai populare tendințe de wellness se numără adăugarea suplimentelor de colagen în cafeaua de dimineață, un obicei extrem de facil de integrat în ritmul alert al fiecărei zile, relatează Mediafax.

De ce scade nivelul de colagen după 40 de ani?

Sinteza naturală de colagen din organism începe să încetinească treptat încă din jurul vârstei de 25-30 de ani. Odată cu trecerea pragului de 40 de ani și apropierea de perioada de menopauză, scăderea nivelului de estrogen accelerează considerabil această pierdere.

Deoarece colagenul reprezintă „structura de rezistență” a țesuturilor, reducerea lui se manifestă prin:

Scăderea elasticității și fermității pielii;

Unghii fragile și păr lipsit de vitalitate;

Rigiditate sau disconfort la nivelul articulațiilor și oaselor.

Avantajele adăugării colagenului în cafea

Potrivit analizelor publicate de USA Today, popularitatea suplimentelor de colagen provine din modul extrem de facil în care se integrează în obiceiurile deja existente, fără a fi nevoie de pași suplimentari sau modificări majore de stil de viață.

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Pudra de colagen hidrolizat (peptide de colagen) se dizolvă excelent în lichide calde, cum ar fi cafeaua proaspăt preparată, fără să creeze cocoloașe. Majoritatea variantelor de colagen pudră sunt neutre ca gust și miros, astfel încât nu modifică aroma cafelei de dimineață. Integrat în tabietul zilnic al cafelei, suplimentul devine imposibil de uitat. Pentru persoanele care nu consumă cafea, pudra poate fi amestecată la fel de ușor în smoothie-uri, ceaiuri sau shake-uri proteice.

Ce beneficii oferă suplimentele de colagen?

Administrat constant, colagenul susține sănătatea întregului organism de la interior spre exterior:

Îmbunătățește nivelul de hidratare și elasticitate al pielii, atenuând aspectul liniilor fine;

Stimulează creșterea și previne ruperea sau exfolierea;

Protejează cartilajele și susține sănătatea articulațiilor, a oaselor și a țesutului conjunctiv.

Toamna, momentul ideal pentru reorganizarea rutinei de îngrijire

Odată cu venirea toamnei, multe persoane simt nevoia de a-și reorganiza obiceiurile de îngrijire personală, punând accent pe refacere și prevenție.

Printre cele mai căutate categorii în sezonul rece se numără:

Suplimentele alimentare (colagen, vitamine, minerale);

Produsele pentru îngrijirea intensivă a pielii și a părului;

Soluțiile de gestionare a greutății și produse esențiale pentru wellness.

Adăugarea unei cupe de colagen în cafeaua matinală reprezintă o modalitate simplă, rapidă și la îndemână de a investi zilnic în propria stare de bine, fără a încărca programul deja aglomerat.