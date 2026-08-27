Cotația grâului la Bursa de Cereale de la Chicago a urcat miercuri la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, pe fondul temerilor privind o intensificare a războiului dintre Rusia și Ucraina și noi perturbări ale exporturilor de cereale din regiunea Mării Negre, potrivit Agerpres.

Conflictul a afectat deja porturile și terminalele de cereale din Marea Neagră, reducând transporturile dintr-o regiune esențială pentru comerțul mondial cu cereale. Potrivit unor persoane apropiate Kremlinului, Rusia se pregătește să intensifice atacurile asupra Ucrainei, inclusiv asupra infrastructurii, după ce negocierile pentru un acord de pace ar fi ajuns în impas, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.

Grâul s-a scumpit cu 19% în august

Cotația grâului a crescut miercuri cu până la 2,6% la Bursa de la Chicago, atingând cel mai ridicat nivel din iulie 2023. Avansul vine după o creștere de 6,4% în ședința precedentă.

În luna august, prețul grâului a crescut cu aproximativ 19%, în principal pe fondul temerilor legate de perturbarea exporturilor din zona Mării Negre.

Evoluția reprezintă o schimbare importantă pentru piața globală a cerealelor, unde oferta abundentă a contribuit în ultima perioadă la menținerea unor prețuri mai scăzute.

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Rusia și Ucraina asigură împreună peste un sfert din exporturile mondiale de grâu și sunt furnizori importanți de orz, porumb și ulei de floarea-soarelui. O reducere semnificativă a livrărilor din regiune ar putea alimenta din nou presiunile asupra prețurilor alimentelor.

„Piața este foarte îngrijorată de constrângerile logistice”

Riscurile sunt legate în special de transportul cerealelor pe mare și de securitatea navelor care operează în regiunea Mării Negre.

„Piața este foarte îngrijorată de constrângerile logistice în eventualitatea escaladării conflictului”, a declarat Chris Nikolaou, director general al Advantage Grain.

„Dacă nu vom avea o rezolvare în Marea Neagră și o îmbunătățire a accesului la transportul maritim fără amenințări la adresa securității navelor, creșterea va continua”, a spus Nikolaou.

Potrivit Ministerului Agriculturii de la Kiev, exporturile agricole ale Ucrainei ar putea scădea la jumătate în acest sezon față de estimările anterioare.

În același timp, livrările de grâu ale Rusiei ar urma să scadă cu peste 50% în august 2026 față de aceeași lună a anului trecut.

Importatorii caută grâu din Australia și Argentina

Efectele unei reduceri a exporturilor din Marea Neagră s-ar putea resimți dincolo de piețele futures. Rusia și Ucraina sunt furnizori importanți pentru țările din Orientul Mijlociu, Africa și Asia, iar numeroși importatori se bazează pe cerealele competitive ca preț provenite din această regiune.

În cazul unor noi blocaje ale exporturilor, cumpărătorii ar putea fi nevoiți să se orienteze către furnizori aflați la distanțe mai mari, inclusiv Australia și Argentina. Transporturile mai lungi ar putea majora costurile și, implicit, prețurile plătite de importatori.

„Rusia și Ucraina sunt în general furnizori cu costuri reduse, dar acum, când o parte mare din livrările lor nu este disponibilă, consumatorii se află într-o situație mai dificilă”, a apreciat Chris Nikolaou.

O escaladare a conflictului ar putea pune astfel presiune atât asupra comerțului internațional cu cereale, cât și asupra costurilor pentru consumatori, într-un moment în care prețurile la energie și transport sunt deja afectate de tensiunile geopolitice din alte regiuni.