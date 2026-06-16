Japonia este adesea menționată printre țările cu una dintre cele mai ridicate speranțe de viață și una dintre cele mai scăzute rate ale obezității din lume. Potrivit CBSNews, diferența nu stă într-o dietă miraculoasă sau într-un program strict de fitness, ci într-un ansamblu de obiceiuri cultivate încă din copilărie.

De la mersul pe jos și porțiile moderate până la mesele școlare atent planificate, japonezii par să transforme alimentația sănătoasă într-o parte firească a vieții de zi cu zi.

Un concept tradițional continuă să fie transmis din generație în generație: hara hachi bu, regula care recomandă să te oprești din mâncat atunci când te simți aproximativ 80% sătul.

Obezitatea este mult mai rară în Japonia

Potrivit CBS News, aproximativ 40% dintre adulții americani sunt considerați obezi. În Japonia, rata obezității este de aproximativ zece ori mai mică.

Specialiștii spun că explicația nu ține doar de alimentație, ci și de nivelul ridicat de activitate fizică din viața de zi cu zi.

În Tokyo, unde mulți locuitori folosesc transportul public și merg pe jos, media zilnică depășește adesea 10.000 de pași.

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Mersul pe jos face parte din rutină

Spre deosebire de alte țări unde activitatea fizică este asociată în principal cu sala de sport, în Japonia mișcarea este integrată natural în programul zilnic.

Mersul la serviciu, deplasările cu transportul public și activitățile cotidiene contribuie la un nivel constant de mișcare.

Alimentația tradițională japoneză rămâne surprinzător de simplă

Potrivit expertului culinar Yoshiharu Doi, baza alimentației tradiționale japoneze este formată din câteva preparate simple:

orez;

supă miso;

legume murate;

pește;

legume de sezon.

Alimentele fermentate, precum miso și murăturile, sunt apreciate pentru contribuția lor la sănătatea microbiomului intestinal.

„Prin această simplitate și accesibilitate reușim să ne menținem sănătoși”, explică Yoshiharu Doi.

Regula japoneză care îi ajută să evite excesul

Una dintre cele mai cunoscute practici alimentare din Japonia este hara hachi bu.

Principiul este simplu: oamenii se opresc din mâncat înainte de a se simți complet sătui.

Această abordare ajută la evitarea supraalimentării și contribuie la menținerea unui aport caloric moderat fără calcule complicate sau diete restrictive.

Copiii învață să mănânce sănătos încă din școală

Un alt element care atrage atenția este sistemul japonez de alimentație școlară.

În multe școli, mesele sunt pregătite zilnic din ingrediente locale, iar legumele ocupă un loc important în meniu.

La Școala Primară Shikahamamirai din Tokyo, fiecare unitate are propriul nutriționist care supraveghează meniurile și educația alimentară.

Nutriționista Kawano Komiko spune că mulți părinți îi mărturisesc că cei mici refuză legumele acasă, dar le consumă fără probleme la școală.

Toți copiii mănâncă aceeași masă

În școlile japoneze nu există de obicei cantine clasice.

Mâncarea este distribuită direct în sălile de clasă, iar elevii participă la servirea mesei.

În ziua vizitei echipei CBS News, meniul includea:

orez;

legume la aburi;

supă;

calamari prăjiți;

o felie de portocală la desert.

Toți elevii, profesorii și invitații consumă aceeași masă.

Educația alimentară este privită ca o investiție pe termen lung

Potrivit lui Kawano Komiko, scopul principal al programului nu este doar hrănirea copiilor, ci formarea unor obiceiuri care să îi însoțească și la maturitate.

„Vrem să îi învățăm pe copii de mici cum să mănânce, astfel încât aceste lecții să îi ajute toată viața”, spune specialistul.