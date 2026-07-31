O roșie coaptă complet pe plantă pare alegerea ideală. Însă fructele lăsate prea mult timp în grădină sunt însă expuse insectelor, păsărilor, bolilor și schimbărilor bruște ale vremii.

Specialiștii recomandă recoltarea în momentul în care roșia începe să își schimbe culoarea. Ajunsă în această etapă, ea își poate continua coacerea în interior fără să existe o diferență importantă de gust față de una lăsată să se înroșească pe plantă, arată Southern Living.

Cele trei etape ale coacerii

Pe aceeași plantă pot exista simultan roșii aflate în diferite etape de dezvoltare. Soiurile cu creștere determinată produc cea mai mare parte a fructelor într-un interval relativ scurt. Cele nedeterminate pot continua să formeze și să coacă roșii până la răcirea vremii. O roșie matură și complet coaptă a ajuns la dimensiunea și culoarea caracteristice soiului, dar este încă fermă. În această etapă trebuie consumată repede. De obicei, își păstrează calitatea numai una sau două zile înainte să înceapă să se înmoaie și să se deterioreze.

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Etapa numită „color break” sau începutul schimbării culorii apare atunci când pe capătul opus codiței se formează prima zonă gălbuie, roz sau roșie. Pata poate avea aproximativ dimensiunea unei monede mici. O roșie culeasă în această etapă își continuă coacerea pe blatul din bucătărie și poate fi gata pentru consum în câteva zile. Durata exactă depinde de soi, temperatură și cât de avansată era schimbarea culorii.

Roșia verde matură este fermă și are o nuanță mai deschisă decât fructul necopt. Nu prezintă însă pete roz sau roșiatice. Poate avea nevoie de cel puțin o săptămână pentru a se coace.

Roșiile verzi mature sunt culese, de obicei, la sfârșitul sezonului, înaintea primei brume. Pot fi lăsate să se coacă în interior sau folosite la preparate care necesită roșii verzi.

Momentul recomandat pentru recoltare

Cea mai potrivită etapă este începutul schimbării culorii. În acel moment, roșia este complet dezvoltată și a început în mod natural procesul de coacere. Horticultorii de la Texas A&M AgriLife susțin că nu există o diferență semnificativă de gust sau frăgezime între o roșie culeasă în această etapă și una lăsată să devină complet roșie pe plantă. Recomandarea însă nu trebuie confundată cu recoltarea roșiilor complet verzi și insuficient dezvoltate. Unele fructe din comerț sunt culese devreme pentru a rezista transportului și sunt coapte ulterior în spații speciale. În grădină, este indicat să se aștepte cel puțin primul semn de schimbare a culorii. „Fructul este complet matur când începe să își schimbe culoarea”, a explicat horticultorul Larry Stein, citat într-un material Texas A&M AgriLife.

De ce este riscant să lăsăm roșiile să se coacă complet

Pe măsură ce capătă culoare, roșiile devin mai ușor de observat de păsări și alte animale. Insecte precum ploșnițele și omizile fructelor de tomate pot perfora sau păta suprafața. Și bolile pot ataca mai ușor fructele mature. Antracnoza, o boală fungică favorizată de căldură și umiditate, afectează în special roșiile coapte sau prea coapte. De asemenea, ploile abundente venite după o perioadă uscată pot provoca umflarea și crăparea fructelor. Riscul este mai mare în cazul roșiilor aproape coapte, care au rămas pe plantă.

Vântul puternic, grindina și temperaturile extreme pot compromite, de asemenea, recolta. Culegerea la primul semn de culoare reduce timpul în care fructele rămân expuse.

Cum se coc roșiile după recoltare

Roșiile culese la începutul schimbării culorii pot fi așezate într-un singur strat, la temperatura camerei. Nu au nevoie de lumină solară directă pentru a se coace. Procesul este determinat de etilenă, un hormon vegetal produs în mod natural de fruct. Pentru o coacere mai rapidă, roșiile pot fi puse într-o pungă de hârtie, eventual alături de o banană sau un măr. Aceste fructe eliberează, la rândul lor, etilenă.

Dacă procesul trebuie încetinit, roșiile care au început deja să își schimbe culoarea pot fi ținute câteva zile la frigider. Ulterior, pot fi readuse la temperatura camerei pentru continuarea coacerii. Depozitarea îndelungată la rece poate însă afecta textura și aroma.

Recoltarea puțin mai devreme nu înseamnă, așadar, renunțarea la gustul unei roșii coapte. Alegerea momentului în care apare prima pată de culoare poate salva o parte importantă a producției, fără ca fructele să piardă calitățile pentru care sunt cultivate.