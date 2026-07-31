Vitamina C este unul dintre cele mai populare suplimente alimentare și, în același timp, unul dintre cele mai discutate subiecte atunci când vine vorba despre prevenția și tratamentul cancerului. De la promisiuni privind întărirea imunității până la terapii intravenoase promovate ca soluții împotriva tumorilor, informațiile sunt adesea contradictorii. Dr. Irina Mateieș, medic primar în medicină de familie și nutriționist specializat în nutriția oncologică, a explicat, într-un interviu pentru G4Food, ce rol are vitamina C în corp, ce alimente o conțin și dacă ea ar putea prevenit, cu adevărat, cancerul.

G4Food: Ce este vitamina C și de ce este importantă pentru organism?

Dr. Irina Mateieș: Vitamina C (acidul ascorbic) este o vitamină hidrosolubilă pe care organismul uman nu o poate produce și nici depozita. Din acest motiv, trebuie consumată zilnic, mai ales prin alimentație.

Rolurile sale sunt esențiale pentru funcționarea normală a organismului:

participă la formarea colagenului;

contribuie la sinteza unor hormoni și neurotransmițători;

sprijină metabolismul grăsimilor și al unor vitamine;

favorizează absorbția fierului din alimente;

acționează ca antioxidant, protejând celulele împotriva stresului oxidativ.

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Cercetările sugerează că vitamina C ar putea avea și alte funcții importante, aflate încă în studiu.

G4Food: Câtă vitamina C este recomandată zilnic?

Dr. Irina Mateieș: Necesarul zilnic diferă în funcție de vârstă și de anumite condiții fiziologice. Pentru adulții sănătoși, recomandările sunt:

90 mg/zi pentru bărbați;

75 mg/zi pentru femei.

Fumătorii au nevoie de aproximativ 120 mg pe zi, deoarece fumatul accelerează consumul de vitamina C în organism. Totuși, renunțarea la fumat este mult mai eficientă decât administrarea unor doze mari de suplimente.

Cele mai bogate alimente în vitamina C

G4Food: Care sunt cele mai bune surse naturale de vitamina C?

Dr. Irina Mateieș: Vitamina C se găsește în cantități importante în numeroase fructe și legume, printre care:

ardei gras roșu și verde;

portocale și grepfrut;

kiwi;

căpșuni;

broccoli;

conopidă;

varză și varză de Bruxelles;

cartofi;

suc de roșii;

pepene galben.

O alimentație variată este suficientă pentru ca majoritatea persoanelor sănătoase să își acopere necesarul zilnic.

G4Food: Cum se absoarbe vitamina C în organism?

Dr. Irina Mateieș: Absorbția are loc în intestinul subțire și este dependentă de doză. Cu cât cantitatea administrată este mai mare, cu atât organismul absoarbe proporțional mai puțin.

La doze de 30–180 mg pe zi, organismul absoarbe aproximativ 70–90% din vitamina C.

În schimb, la doze de peste 1.000 mg, absorbția scade sub 50%, iar excesul este eliminat prin urină.

Acesta este motivul pentru care suplimentele de 1.000 mg, foarte frecvente în farmacii, nu oferă neapărat beneficii suplimentare pentru persoanele fără deficit.

Vitamina C este folosită și în produsele cosmetice, deoarece poate contribui la stimularea sintezei de colagen la nivelul pielii.

În ce situații apare deficitul de vitamina C

G4Food: Cine poate avea deficit de vitamina C?

Dr. Irina Mateieș: Deficitul sever provoacă scorbut, o afecțiune rar întâlnită în prezent.

Totuși, anumite categorii de persoane prezintă un risc mai mare de deficit:

fumătorii;

persoanele vârstnice;

consumatorii excesivi de alcool sau droguri;

persoanele cu boli care afectează absorbția intestinală;

pacienții cu diabet zaharat;

unele persoane diagnosticate cu cancer;

pacienții aflați în stare critică sau internați la terapie intensivă.

G4Food: Când devine vitamina C prea multă?

Dr. Irina Mateieș: Limita maximă considerată sigură este de 2.000 mg pe zi.

Depășirea acestei doze poate favoriza:

diareea;

formarea pietrelor la rinichi, în special la persoanele cu antecedente;

creșterea absorbției fierului, care poate deveni problematică în anumite boli ale metabolismului fierului.

Vitamina C, inamic al cancerului?

G4Food:Poate vitamina C să prevină cancerul?

Dr. Irina Mateieș: Numeroase studii observaționale arată că persoanele care consumă multe fructe și legume bogate în vitamina C au un risc mai mic de apariție a unor tipuri de cancer, inclusiv:

cancer oral și faringian;

cancer esofagian;

cancer gastric;

cancer pulmonar;

cancer de sân;

cancer colorectal.

Explicațiile biologice sunt plauzibile. Vitamina C poate reduce formarea unor substanțe cancerigene, susține sistemul imunitar și limitează stresul oxidativ implicat în dezvoltarea cancerului.

Cu toate acestea, studiile clinice în care persoanele sănătoase au primit suplimente cu vitamina C pe termen lung nu au demonstrat în mod convingător că acestea previn cancerul.

Concluzia este simplă: o alimentație bogată în fructe și legume este recomandată, însă suplimentele administrate fără indicație medicală nu au demonstrat același efect protector.

G4Food: Este recomandată vitamina C în timpul tratamentului oncologic?

Dr. Irina Mateieș: Administrarea vitaminei C în timpul tratamentului împotriva cancerului trebuie discutată întotdeauna cu medicul oncolog.

În general, suplimentele antioxidante nu sunt recomandate în timpul radioterapiei, deoarece există posibilitatea să reducă eficiența tratamentului.

Și în timpul chimioterapiei pot exista interacțiuni între antioxidanți și anumite medicamente oncologice, motiv pentru care suplimentarea trebuie făcută doar cu acordul echipei medicale.

În prezent, studiile nu arată beneficii clare ale administrării orale de vitamina C în doze mari la pacienții oncologici.

G4Food:Vitamina C intravenoasă poate trata cancerul?

Dr. Irina Mateieș: Administrarea intravenoasă permite atingerea unor concentrații în sânge imposibil de obținut prin administrare orală.

În laborator, aceste concentrații mari pot produce peroxid de hidrogen, o substanță care poate distruge selectiv anumite celule tumorale.

Rezultatele experimentale au determinat cercetătorii să studieze vitamina C intravenoasă ca tratament adjuvant în cancer.

Totuși, până în prezent, rezultatele studiilor clinice sunt neconcludente.

Un exemplu este studiul VITALITY (2022), desfășurat la pacienți care suferă de cancer colorectal metastatic. Cercetătorii nu au observat o creștere a supraviețuirii atunci când vitamina C intravenoasă a fost adăugată tratamentului standard.

Interesant este faptul că un subgrup de pacienți cu mutații KRAS a părut să răspundă mai bine, însă aceste observații necesită confirmare prin studii mai ample.

În prezent, nu se cunoaște:

care este doza optimă;

ce nivel sanguin ar trebui atins;

ce tipuri de cancer răspund;

care sunt pacienții ce ar putea beneficia cu adevărat.

G4Food: Poate fi considerată vitamina C un potențial tratament împotriva cancerului?

Dr. Irina Mateieș: În acest moment, dovezile științifice nu susțin utilizarea vitaminei C, administrată oral sau intravenos, ca tratament eficient împotriva cancerului.

De asemenea, nu există recomandări clare privind:

doza optimă;

durata tratamentului;

tipurile de cancer care ar beneficia;

selecția pacienților.

Dacă vi se propune vitamina C intravenoasă ca terapie anticancer, este important să știți că eficiența acesteia nu a fost demonstrată pentru majoritatea pacienților și că nu există protocoale validate care să stabilească dozele sau indicațiile.

Decizia de a urma orice tratament complementar trebuie luată împreună cu medicul oncolog, pe baza dovezilor științifice disponibile și nu a promisiunilor fără fundament medical.