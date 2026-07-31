Licopenul, pigmentul antioxidant care oferă roșiilor culoarea roșie, ar putea contribui la protejarea neuronilor care produc dopamină.

Un nou studiu a identificat efecte favorabile asupra mișcării și echilibrului la șoareci cu simptome asemănătoare bolii Parkinson. Rezultatele sunt promițătoare, dar nu demonstrează că un consum mai mare de roșii poate preveni sau trata boala la oameni. Cercetarea a fost realizată exclusiv pe animale și trebuie confirmată prin studii suplimentare, potrivit MindBodyGreen.

Cercetătorii au folosit un model de laborator în care simptomele bolii Parkinson au fost provocate la șoareci cu ajutorul toxinei MPTP. Aceasta afectează în mod special neuronii care produc dopamină. O parte dintre șoareci a primit zilnic licopen, în timp ce animalele din grupul de control nu au primit această substanță. Tratamentul a durat trei săptămâni. Oamenii de știință au evaluat mișcarea, echilibrul și comportamentul animalelor. De asemenea, au analizat țesutul cerebral, concentrația de dopamină și activitatea transportorului de dopamină, cunoscut sub denumirea DAT.

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Dopamina este un neurotransmițător implicat în controlul mișcărilor, motivație și sistemul de recompensă. În boala Parkinson, neuronii care produc dopamină sunt deteriorați treptat. Scăderea cantității disponibile provoacă simptome precum tremorul, rigiditatea musculară și încetinirea mișcărilor.

Șoarecii care au primit licopen s-au mișcat mai bine

Animalele tratate cu licopen au obținut rezultate mai bune la testele de mișcare și echilibru. Acestea au avut un mers mai stabil și au prezentat mai puține semne de afectare motorie decât șoarecii din grupul de control. Analizele țesutului cerebral au arătat că licopenul a contribuit la păstrarea unui număr mai mare de neuroni care produc dopamină. Șoarecii tratați au avut și niveluri mai ridicate de dopamină, precum și un metabolism mai apropiat de cel normal.

Cercetătorii au observat și semne ale reducerii stresului oxidativ. Acesta apare atunci când radicalii liberi depășesc capacitatea organismului de a-i neutraliza și pot deteriora celulele. Procesul este studiat ca unul dintre mecanismele care contribuie la pierderea neuronilor în boala Parkinson.

Posibil efect asupra „sistemului de reciclare” a dopaminei

O descoperire importantă a vizat transportorul de dopamină. DAT este o proteină care readuce dopamina în neuron după ce aceasta și-a transmis semnalul. Substanța poate fi apoi reutilizată sau metabolizată. Șoarecii care au primit licopen au prezentat niveluri mai ridicate ale acestei proteine. Cercetătorii consideră că antioxidantul ar putea ajuta la menținerea semnalizării normale a dopaminei.

Experimentele de laborator și simulările pe calculator au indicat și posibilitatea unei legături directe între licopen și proteina DAT. Nu s-a demonstrat însă că acest mecanism este singurul responsabil pentru efectele observate. Autorii recunosc că sunt necesare alte experimente pentru a afla cum influențează licopenul producerea și activitatea transportorului de dopamină. Studiul a fost publicat în revista Nutrients.

De ce rezultatele nu pot fi aplicate încă oamenilor

Modelul folosit în laborator reproduce numai anumite caracteristici ale bolii Parkinson. La șoareci, afectarea neuronilor a fost provocată rapid de o toxină. La oameni, boala se dezvoltă lent și implică mai mulți factori genetici și de mediu. Cercetătorii au testat o singură doză de licopen pentru o perioadă relativ scurtă. Nu se știe dacă alte cantități ar produce aceleași rezultate sau cât licopen ajunge în creier după consumarea alimentelor. De asemenea, studiul nu a comparat consumul de roșii cu administrarea licopenului în formă concentrată. Din acest motiv, rezultatele nu pot fi transformate într-o recomandare privind cantitatea de roșii care ar trebui mâncată pentru protejarea creierului.

Roșiile preparate termic furnizează licopen mai ușor de absorbit

Roșiile reprezintă una dintre cele mai importante surse alimentare de licopen. Substanța se găsește și în pepenele roșu, grepfrutul roz, guava și papaya. Licopenul din roșiile preparate termic este, în general, mai ușor de absorbit decât cel din roșiile crude. Sosul de roșii, pasta și conservele pot furniza cantități importante. Fiind o substanță solubilă în grăsimi, licopenul este absorbit mai bine atunci când alimentele sunt consumate împreună cu o sursă de grăsimi, precum uleiul de măsline.

Niciun aliment nu poate preveni singur boala Parkinson sau declinul cognitiv. Studiul oferă însă o posibilă direcție pentru cercetarea unor mecanisme prin care licopenul ar putea proteja neuronii. Până la apariția unor studii pe oameni, acesta rămâne o substanță promițătoare în laborator, nu un tratament dovedit.