Festivalul Trufelor a început vineri, 31 iulie, la Cacica, în județul Suceava. Evenimentul, prezentat de organizatori drept singurul festival din România dedicat trufelor, se desfășoară până duminică, 2 august, și urmărește să aducă acest ingredient în atenția publicului, alături de gastronomia, tradițiile și atracțiile turistice ale Bucovinei.

Ediția din 2026 este a șasea, potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al festivalului. Timp de trei zile, în poiana amenajată la Cacica sunt programate demonstrații culinare, concerte, momente folclorice, activități pentru copii și competiții cu câini dresați pentru găsirea trufelor.

Trufele românești, în centrul demonstrațiilor culinare

Componenta gastronomică este construită în jurul trufelor recoltate din pădurile Bucovinei. Peste 20 de chefi și producători sunt anunțați la punctele culinare cu preparate din bucătăria românească și internațională. Bucătarii gătesc în fața publicului, iar programul de duminică include și un concurs de gătit. Festivalul propune astfel folosirea trufei nu doar în rețete sofisticate, ci și alături de mâncăruri cunoscute în zonă. Organizatorii vor să pună în legătură produsul local, bucătăria tradițională și experiența turistică, într-un eveniment desfășurat în apropierea pădurilor de stejar și fag în care cresc aceste ciuperci.

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Publicul poate vedea și cum sunt căutate trufele. Sâmbătă și duminică sunt programate competiții cu câini special dresați, iar premierea este prevăzută pentru ultima seară. Demonstrațiile explică o etapă mai puțin cunoscută a drumului trufei, înainte ca aceasta să ajungă în bucătărie.

Charm, Feli și Laura Olteanu, pe scena festivalului

Programul artistic combină muzica ușoară cu folclorul și momentele dedicate comunităților culturale. F. Charm & Band susține concertul principal de vineri, Feli & Band urcă pe scenă sâmbătă, iar Laura Olteanu este programată duminică, în seara de închidere.

Pe parcursul celor trei zile sunt anunțate și ansambluri folclorice, artiști locali, momente de dans și prezentări ale unor comunități. Costumele populare, horele și meșteșugurile completează componenta gastronomică, într-o formulă pe care organizatorii o descriu drept o „șezătoare modernă”. Printre invitați se numără Cerasela Rogen și stilistul Adina Buzatu.

Promovarea Bucovinei prin gastronomie și tradiții

Festivalul s-a alăturat în acest an proiectului Emblematic România, inițiativă care promovează oameni, locuri și proiecte considerate reprezentative pentru țară. Fondatoarea proiectului, Camelia Botezatu, susține că asemenea inițiative pot transforma autenticitatea locală într-un avantaj pentru imaginea României.

Inițiatorul festivalului, Mihai Robu, afirmă că evenimentul a pornit din respect pentru natură și pentru oamenii care cunosc valoarea trufelor. Colaborarea cu Emblematic România ar urma să ducă povestea trufei românești către un public mai larg și să consolideze legătura dintre produsul local, turism și identitatea Bucovinei.

Conform documentelor oficiale, Festivalul Trufelor este coorganizat de Bucovina Adventure Team SRL și Asociația International Truffle Association. Accesul publicului este prevăzut vineri între orele 14:00 și 22:00, iar sâmbătă și duminică între 10:00 și 22:00.