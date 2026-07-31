Schimbarea de peisaj, zborurile lungi și mesele în oraș aduc relaxare, dar pot da peste cap sistemul digestiv. Așa-numita „constipație a călătorului” este o reacție comună a organismului atunci când ritmul zilnic se modifică brusc, scrie ABC.

De ce se blochează tranzitul atunci când călătorim?

Intestinul funcționează după un ceas intern strâns legat de ritmul circadian. Atunci când schimbi fusul orar, modifici orele de somn sau amâni mersul la toaletă din lipsă de confort ori intimitate, motilitatea intestinală încetinește. Factori precum deshidratarea din avioane, reducerea aportului de fibre și lipsa de mișcare accentuează această problemă.

5 pași simpli pentru a nu suferi de constipație în vacanță

Hidratare constantă (2–2,5 litri de apă zilnic): Aerul din cabina avioanelor are o umiditate sub 20%, favorizând deshidratarea rapidă. Poartă mereu o sticlă reutilizabilă de apă. Reține că alcoolul și sucurile carbogazoase deshidratează și pot agrava constipația.

Include fibre la micul dejun: Consumă fructe proaspete cu coajă, ovăz și semințe înmuiate. Combinația ideală conține 2 fructe de kiwi pe stomacul gol și o felie de pâine integrală de secară oferă un stimul dovedit pentru tranzitul intestinal.

Mișcare la fiecare 2 ore: În timpul drumurilor lungi cu mașina, trenul sau avionul, fă pauze de 5 minute pentru mers pe jos. La destinație, o plimbare de 30-40 de minute dimineața stimulează direct musculatura intestinală.

Respectă reflexul gastrocolic. După mesele principale (în special micul dejun), stomacul trimite un semnal natural către colon pentru evacuare. Nu ignora această senzație doar pentru că nu ești acasă; amânarea repetată determină intestinul să nu mai reacționeze.

Folosește cafeaua ca stimulant natural. Consumată după micul dejun, cafeaua stimulează contracțiile musculare ale tractului digestiv și ajută la declanșarea reflexului de evacuare.

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Când trebuie să consulți un medic?

Constipația de călătorie este, de regulă, temporară. Totuși, dacă blocajul depășește 3–4 zile, este însoțit de dureri abdominale severe sau alte simptome neobișnuite, evită utilizarea laxativelor fără un aviz medical și adresează-te unui specialist.