În pofida încetinirii consumului și a presiunii inflaționiste, investițiile din sectorul HoReCa continuă într-un ritm susținut. La nivel național, 864 de proiecte de restaurante, cafenele, cantine și alte unități food & drinks se află în diferite stadii de dezvoltare, iar Constanța și Cluj sunt județele cu cele mai multe investiții aflate în pipeline, relatează Economedia.

Potrivit unei analize realizate de IBC Focus, pe baza datelor din platforma Construct-Intelligence, majoritatea proiectelor sunt inițiative private. Din totalul celor 864 de investiții înregistrate în ultimele 12 luni, 781 aparțin sectorului privat și au o valoare estimată de peste 21 de miliarde de lei. Sectorul public contribuie cu 38 de proiecte, iar parteneriatele public-private cu alte 45.

Cele mai multe investiții vizează construcții noi. Din total, 719 proiecte, echivalentul a 83%, sunt dezvoltări de la zero. Alte 68 reprezintă renovări, 52 sunt extinderi, iar 24 urmăresc modernizarea unor unități existente.

Constanța, lider național la investițiile din HoReCa

Distribuția geografică arată că litoralul continuă să atragă cele mai multe investiții în restaurante și cafenele. Județul Constanța ocupă primul loc, cu 87 de proiecte, fiind urmat de Cluj, cu 58, și Brașov, cu 45.

Bucureștiul se situează pe locul al patrulea, cu 38 de proiecte, fiind depășit de cele trei județe. Potrivit analizei, sezonalitatea și fluxul ridicat de turiști de pe litoral susțin cererea pentru noi spații de alimentație publică.

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În top se mai regăsesc județele Gorj și Bihor, cu câte 41 de proiecte, respectiv Timiș, cu 38.

Peste jumătate dintre proiecte sunt încă în faza de autorizare

Majoritatea investițiilor nu au ajuns încă în etapa execuției. Nu mai puțin de 436 de proiecte se află în faza de autorizare, reprezentând aproximativ jumătate din total.

Alte 153 de proiecte sunt deja în construcție, 135 au fost finalizate, 65 sunt înainte de începerea lucrărilor, 61 sunt în etapa de amenajare, opt se află în proiectare, iar șase sunt în faza de intenție.

Piața continuă să atragă investiții, în ciuda dificultăților

Analiza IBC Focus arată că investițiile continuă într-un sector care a depășit 55 de miliarde de lei în 2024, după o creștere de 12% față de anul anterior. În același timp, prețurile din restaurante și cafenele au crescut cu aproximativ 10%, contribuind la menținerea inflației la un nivel ridicat.

Totuși, piața se confruntă cu provocări. Anul trecut a fost marcat de scăderea consumului și de un număr important de insolvențe și falimente. Printre cele mai cunoscute cazuri s-au numărat La Plăcinte, Noodle Pack și Salad Box.

Lanțurile de restaurante își continuă planurile de extindere

În ciuda contextului economic dificil, mai multe companii din HoReCa au anunțat investiții și extinderi în prima parte a anului.

Conceptul românesc de tavernă grecească Hercule intenționează să deschidă cinci restaurante noi în 2026, investiția fiind estimată la aproximativ 4 milioane de lei. Compania urmărește dezvoltarea unei rețele de 100 de unități în următorii cinci ani, atât prin locații proprii, cât și în sistem de franciză.

Și lanțul Spartan își accelerează expansiunea, cu obiectivul de a inaugura cel puțin 10 restaurante noi în acest an. Compania continuă, totodată, renovarea unor locații existente, inclusiv în Constanța și Cluj-Napoca.

Pe piață au continuat și investițiile marilor lanțuri internaționale. Burger King și Popeyes au deschis în București un restaurant comun, McDonald’s și-a extins recrutările și a anunțat peste 500 de noi locuri de muncă pentru 2026, iar fondatorii 5 to go au lansat Atelier Matcha, un concept dedicat băuturilor pe bază de matcha, adresat în special publicului tânăr.

Reprezentanții industriei atrag însă atenția că mediul de afaceri rămâne dificil, pe fondul reducerii consumului, al creșterii costurilor și al incertitudinilor economice, ceea ce face ca dezvoltarea să fie în continuare însoțită de riscuri importante.