La Crêperie de Hampstead, una dintre cele mai cunoscute clătitării din Londra, frecventată de-a lungul timpului de numeroase vedete, a primit calificativul zero în urma unui control privind igiena alimentară. Este cea mai mică notă din sistemul britanic de evaluare și indică necesitatea unor îmbunătățiri urgente.

Localul amplasat pe Hampstead High Street a fost verificat luna trecută. Potrivit informațiilor publicate de Food Standards Agency și citate de Daily Mail, inspectorii au constatat probleme în toate cele trei domenii analizate: manipularea alimentelor, starea și curățenia spațiilor, respectiv gestionarea siguranței alimentare. În privința manipulării igienice a produselor, autoritățile au stabilit că sunt necesare îmbunătățiri majore. Evaluarea a vizat pregătirea, prepararea, reîncălzirea, răcirea și depozitarea alimentelor.

Curățenia, la fel de problematică

Aceeași concluzie a fost formulată și în cazul curățeniei și al stării generale a spațiilor. Inspectorii analizează în această categorie amenajarea unității, ventilația, facilitățile pentru spălarea mâinilor și măsurile de combatere a dăunătorilor.

Cele mai grave deficiențe au fost identificate în sistemele prin care clătităria ar trebui să garanteze că alimentele servite sunt sigure. Autoritățile au apreciat că aici sunt necesare intervenții urgente. Unitatea trebuie să demonstreze că angajații cunosc și aplică regulile de siguranță alimentară, dar și că standardele pot fi menținute în viitor.

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În Marea Britanie, unitățile alimentare sunt evaluate pe o scară de la zero la cinci. Nota cinci arată că standardele de igienă sunt foarte bune, în timp ce zero semnalează că sunt necesare măsuri urgente. Un asemenea calificativ nu înseamnă automat că localul este închis. Autoritățile pot însă recurge la măsuri de sancționare și, dacă alimentele ar putea pune în pericol sănătatea consumatorilor, pot suspenda o parte a activității sau pot dispune închiderea temporară.

Clienții celebri nu garantează calitatea

La Crêperie de Hampstead este considerată o adevărată instituție locală. Afacerea a fost fondată în 1977 de bucătarul Edward de Mesquita și a devenit cunoscută pentru clătitele dulci și sărate vândute la o mică tarabă stradală.

Printre clienții celebri ai clătităriei s-ar fi numărat Harry Styles, Kate Moss, Ariana Grande și Mila Kunis. Harry Styles a fost fotografiat în trecut la acest local și și-a arătat susținerea pentru afacere atunci când taraba risca să fie închisă.

Pe propriul site, La Crêperie de Hampstead se prezintă drept o unitate de nivel mondial și promovează aprecierile potrivit cărora ar fi una dintre cele mai bune clătitării din Europa. Reprezentanții afacerii au fost contactați pentru a comenta rezultatele controlului, însă, la momentul publicării informațiilor, nu oferiseră un răspuns.